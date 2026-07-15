Lutto nella diocesi di Asti, è mancato don Rino Moro

La Diocesi di Asti si stringe nella preghiera per la scomparsa di don Rino Moro, storico parroco del Sacro Cuore, spentosi all'ospedale Cardinal Massaia. Di origine veneta, classe 1944, era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1969.

Per quasi quarant’anni aveva guidato la comunità del Sacro Cuore, praticamente dalla fondazione della parrocchia nel 1983. Nel 2019 aveva lasciato l'incarico nelle mani di don Rodrigo Limeira, senza mai abbandonare la sua comunità, costruita mattone su mattone, come la chiesa eretta nel dicembre 1993 dopo due anni di lavori da lui seguiti passo dopo passo.

“In ogni mattone di questa chiesa è proprio impresso il sudore, la vita, la storia del nostro don Rino”, ha commentato don Limeira.

La scomparsa di don Moro è una grande perdita per la comunità diocesana. Don Rino era una concreta testimonianza di fede, oltre che un sacerdote buono, disponibile e gioviale.

“Ringraziamo Dio per la testimonianza di fede, l’amore per la Chiesa e il servizio generoso che ha donato alle sue comunità nel corso degli anni. Lo accompagniamo con la preghiera, nella certezza della promessa di Cristo: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà"», ha concluso don Rodrigo.

Il rosario verrà recitato venerdì 17 luglio, alle 21, nella chiesa del Sacro Cuore, dove il giorno successivo (sabato), alle 10, si svolgeranno i funerali.

La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Portacomaro Stazione.