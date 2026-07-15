Diamogli una zampa: ad Asti raccolta di cibo per cani e gatti in difficoltà nei supermercati Esselunga

L'iniziativa “Diamogli una Zampa”, sabato 18 luglio, farà tappa anche ad Asti, dove i volontari della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente saranno presenti nei due punti vendita Esselunga di corso Casale e corso Torino.

Dalle 10 alle 18.30 i clienti potranno acquistare e donare alimenti destinati a cani e gatti in difficoltà. I prodotti raccolti saranno poi distribuiti alle associazioni che ogni giorno si occupano dell’accoglienza e della cura degli animali abbandonati o in condizioni di fragilità.

L’iniziativa in collaborazione con Esselunga coinvolgerà complessivamente 142 supermercati del gruppo in tutta Italia. La giornata si appresta a dare un opportunità concreta per offrire un aiuto alle realtà del volontariato che operano sul territorio. Queste infatti sono spesso chiamate a far fronte a un numero crescente di richieste con risorse limitate, in aumento nel periodo estivo.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare alimenti per cani e gatti durante la spesa e consegnarli ai volontari presenti all’uscita dei punti vendita. L’elenco completo dei supermercati aderenti è consultabile sul sito di Esselunga.