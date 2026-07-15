A Castelnuovo Don Bosco il XII Raduno Nazionale dei Vespisti Moderni Asti batte il maltempo [VIDEO]

La pioggia non ha fermato la passione per la Vespa. È stato un successo il grande evento organizzato dai Vespisti Moderni Asti, che sabato 11 e domenica 12 luglio hanno richiamato a Castelnuovo Don Bosco oltre 500 partecipanti provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.

Nonostante il meteo sfavorevole, più di 350 Vespa hanno dato vita a una creazione speciale, componendo una gigantesca scritta “ET3”, modello che quest'anno compie il suo 50° anniversario e di cui era proprietario il compianto Paolo Morra, al quale la manifestazione era dedicata. Per l’occasione la sua Vespa è stata guidata da Samuele Iannello, momento che ha coinvolto tutti i presenti.

Alla manifestazione hanno preso parte anche l’assessore regionale Marco Gabusi, insieme a Daniela e Laura, e il vicesindaco di Castelnuovo Don Bosco Stefania Caria, che hanno dato il via al corteo domenicale diretto al Castello di Corveglia, a Villanova d’Asti, dove i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo finale.

Un fine settimana ricco di appuntamenti, sabato mattina i partecipanti sono stati accolti dalla Cantina Terre dei Santi con un aperitivo tra i vigneti. Poi sosta ad Albugnano, in località Pianfiorito, dove, grazie al supporto dell’Enoteca, i vespisti hanno potuto degustare i vini del territorio e rinfrescarsi con una fetta di anguria.

Spazio anche al divertimento con la combattuta gara di lentezza in piazza Goria e con il “Woman Washing”, iniziativa durante la quale le Vespa sono state lavate e lucidate. Domenica mattina, invece, piazza Italia ha ospitato la scenografica composizione della scritta “ET3”, ideata da Carlo Quaglia e Giovanni Cerrato, oltre all’esibizione della scuola di danza In Punta di Piedi.

Al termine della manifestazione, il presidente dei Vespisti Moderni Asti Roberto Borsato, ha voluto ricordare il legame ormai consolidato con Castelnuovo Don Bosco: «Siamo arrivati qui in punta di piedi molti anni fa grazie all’amicizia del socio Ippolito Boscolo. In questi anni abbiamo collaborato con tre amministrazioni comunali diverse, ma ci siamo sempre sentiti come a casa. Un evento dedicato a Paolo non poteva riuscire meglio e tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei nostri soci».

Borsato ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale ai volontari che hanno collaborato all’organizzazione, in particolare a Claudio Bolla, Luciano Lazzeri e Maura Calvetti per il lavoro svolto durante le registrazioni dei partecipanti, agli ideatori della scritta memorial Carlo Quaglia e Giovanni Cerrato, oltre a tutti i sostenitori dell’iniziativa: l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile, la Pro Loco, gli elettricisti, i locali convenzionati e gli sponsor Carbone, Cif Motorevolution Asti, che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione capace di unire passione, amicizia e ricordo.