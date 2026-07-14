Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
14 Luglio 2026 21:43:53
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 14 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il "6" né il "5+1", sono stati invece centrati 2 punti "5", ciascuno dei quali vince 94.285,63 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 194.500.000 €.
Bari: 48 – 66 – 9 – 78 – 35
Cagliari: 51 – 52 – 15 – 38 – 72
Firenze: 8 – 60 – 78 – 20 – 25
Genova: 46 – 2 – 5 – 22 – 81
Milano: 29 – 68 – 75 – 53 – 24
Napoli: 84 – 12 – 13 – 81 – 69
Palermo: 28 – 18 – 2 – 54 – 38
Roma: 36 – 7 – 72 – 45 – 16
Torino: 76 – 31 – 73 – 55 – 20
Venezia: 54 – 51 – 42 – 26 – 49
Nazionale: 3 – 75 – 64 – 9 – 7
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 8 – 88 – 85 – 80 – 44 – 49
Numero Jolly: 30
Numero SuperStar: 64
Jackpot per la prossima estrazione: 194.500.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 94.285,63
Punti 4: 722 da € 265,42
Punti 3: 24.955 da € 23,15
Punti 2: 351.806 da € 5,10
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 26.542,00
3 Stella: 107 da € 2.315,00
2 Stella: 1.591 da € 100,00
1 Stella: 9.723 da € 10,00
0 Stella: 21.790 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 7 – 8 – 9 – 12 – 18 – 28 – 29 – 31 – 36 –
46 – 48 – 51 – 52 – 54 – 60 – 66 – 68 – 76 – 84
Numero Oro: 48
Doppio Oro: 48 – 66
5 – 13 – 15 – 20 – 22 – 38 – 42 – 45 – 53 – 55 –
72 – 73 – 75 – 78 – 81
14 – Baule
41 – Buffone
29 – Diamante
7 – Vaso
24 – Pizza
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058