Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 14 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il "6" né il "5+1", sono stati invece centrati 2 punti "5", ciascuno dei quali vince 94.285,63 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 194.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 14 luglio 2026

Bari: 48 – 66 – 9 – 78 – 35

Cagliari: 51 – 52 – 15 – 38 – 72

Firenze: 8 – 60 – 78 – 20 – 25

Genova: 46 – 2 – 5 – 22 – 81

Milano: 29 – 68 – 75 – 53 – 24

Napoli: 84 – 12 – 13 – 81 – 69

Palermo: 28 – 18 – 2 – 54 – 38

Roma: 36 – 7 – 72 – 45 – 16

Torino: 76 – 31 – 73 – 55 – 20

Venezia: 54 – 51 – 42 – 26 – 49

Nazionale: 3 – 75 – 64 – 9 – 7

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 14 luglio 2026

Combinazione vincente: 8 – 88 – 85 – 80 – 44 – 49

Numero Jolly: 30

Numero SuperStar: 64

Jackpot per la prossima estrazione: 194.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 94.285,63

Punti 4: 722 da € 265,42

Punti 3: 24.955 da € 23,15

Punti 2: 351.806 da € 5,10

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 2 da € 26.542,00

3 Stella: 107 da € 2.315,00

2 Stella: 1.591 da € 100,00

1 Stella: 9.723 da € 10,00

0 Stella: 21.790 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 14 luglio 2026

Numeri vincenti:

2 – 7 – 8 – 9 – 12 – 18 – 28 – 29 – 31 – 36 –

46 – 48 – 51 – 52 – 54 – 60 – 66 – 68 – 76 – 84

Numero Oro: 48

Doppio Oro: 48 – 66

Numeri Extra

5 – 13 – 15 – 20 – 22 – 38 – 42 – 45 – 53 – 55 –

72 – 73 – 75 – 78 – 81

Simbolotto – Estrazione di martedì 14 luglio 2026

14 – Baule

41 – Buffone

29 – Diamante

7 – Vaso

24 – Pizza

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.