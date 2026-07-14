Difesa e sicurezza, i Giovani di Forza Italia organizzano un confronto con numerosi esponenti nazionali e regionali del partito

"Difesa e Sicurezza" è il titolo dato all'appuntamento politico organizzato da Forza Italia Giovani Asti e dalla consigliera regionale azzurra Debora Biglia in programma sabato 18 luglio dal Polo universitario di Astiss. Dalle 9 alle 13, attraverso cinque sessioni tematiche, si parlerà di sicurezza alla presenza di numerosi esponenti nazionali e regionali del partito. L'ingresso sarà libero a tutti gli interessati.

Tra i temi trattati, gli scenari internazionali e la difesa comune europea, la legalità e il contrasto alle mafie, la transizione energetica, la sicurezza di genere e la tutela della proprietà privata. L'evento è il culmine di mesi di lavoro effettuato dai giovani iscritti a Forza Italia e dalla stessa consigliera Biglia. «Crediamo che i giovani non debbano limitarsi ad assistere alla politica, ma debbano saperla costruire – sottolineano gli organizzatori – Questo evento è la dimostrazione concreta che ad Asti esiste una generazione pronta a mettersi in gioco su temi complessi come la difesa e la sicurezza».

Tra i relatori invitati ad intervenire ci sono l'europarlamentare Salvatore De Meo e il presidente Commissione Difesa ed Esteri del Senato Maurizio Gasparri che apriranno i lavori alle 9.55 con una riflessione sugli scenari internazionali e sulla sfida della difesa comune europea. Seguiranno gli interventi, alle 10.25, del deputato Mauro D'Attis e del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, sul tema della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. De Meo, Gasparri, D'Attis e Sisto effettueranno i loro interventi in videoconferenza.

Alle 10.55 il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin discuteranno di transizione energetica sicura.

Debora Biglia, alle 11.30 interverrà sul tema della sicurezza di genere, affrontando la tutela, la prevenzione e la libertà delle donne. Chiuderà la mattinata, alle 11.55, l'intervento del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio cui seguirà quello del senatore e vicepresidente Vicario del Gruppo al Senato, Roberto Rosso, dedicato alla sicurezza della casa e alla difesa della proprietà privata.