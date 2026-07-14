Il Mercato Contadino di Campagna Amica porta al Cardinal Massaia i prodotti contadini

Al via la “prima” del progetto “Campagna Amica per la Salute”. L’iniziativa è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Aletheia, in collaborazione con le ASL AT e i Mercati Contadini di Campagna Amica.

Al Cardinal Massaia, come in altri 69 ospedali italiani, per la prima volta è entrato il Mercato Contadino di Campagna Amica, con i prodotti freschi, stagionali e a km0.

Per sensibilizzare pubblico e privato a scelte alimentari consapevoli, sane e indispensabili per contrastare l’emergenza sanitaria, che sta attanagliando sanità e bilanci. Ingenti danni conseguenti a disinformazione, malnutrizione e cattiva alimentazione.

Per la giornata di venerdì è stato allestito un vero mercato contadino al piano -1 dell’ospedale astigiano e sempre nella stessa area è stato organizzato un convegno per sensibilizzare e informare su alimentazione, salute e longevità.

«Non sempre si può intervenire a valle del problema, cercando medicamenti/soluzioni, dopo” ha detto il DG Asl AT Gorgoni. “Occorre investire maggiormente sulla prevenzione e, in questo senso, la collaborazione con Coldiretti trova giusta collocazione, grazie alla comune visione e grazie agli agricoltori, che promuovono la ricca biodiversità che il territorio ci offre. La salute parte dunque dalla tavola; solo con una corretta alimentazione e i giusti stili di vita potremo garantire una longevità sana e attiva, tenendo lontane malattie croniche e alleggerendo la spesa sanitaria».

«Per il 97% degli italiani, mangiare in modo sano è essenziale, per prevenire le malattie come diabete, patologie cardiache e obesità ma, spesso, c’è la difficoltà nel distinguere un cibo che fa bene da uno che fa male. Il cibo che ammala sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria pandemia silenziosa, alimentata da modelli di consumo che favoriscono prodotti industriali, poveri di qualità nutrizionale e ricchi di ingredienti artificiali. I nostri agricoltori possono garantire la qualità e la salubrità dei prodotti che portano all’interno dei mercati, degli ospedali o in qualsiasi altro luogo. Il progetto Campagna Amica per la salute rappresenta una grande alleanza, tra sanità, agricoltura, istituzioni, scuola e ricerca, fondata su una convinzione semplice ma rivoluzionaria: investire nella prevenzione significa investire nel futuro del Paese» ha ricordato la Presidente Monticone.

Dal Report di Coldiretti-Censis emerge che un italiano su due è consumatore abituale di alimenti ultraformulati e di prodotti con additivi.

«Il fenomeno assume proporzioni ancora più allarmanti tra i giovani – appunta Caruso – Il 61% consuma snack salati almeno una volta alla settimana, il 47% merendine, il 39% dolciumi, il 35% barrette proteiche e il 29% energy drink. Le bevande energetiche stanno conquistando sempre più spazio nelle abitudini dei ragazzi, spinte da strategie di marketing aggressive, packaging accattivanti e dinamiche di emulazione sociale. Occorre riportare l’attenzione alla giusta informazione e alle corrette abitudini alimentari, già a partire dalle scuole, così come in famiglia e nel pubblico.

«È da qui che rilanciamo la nostra battaglia sindacale e culturale. Difendere il lavoro degli agricoltori significa anche difendere la salute dei cittadini, riportando il cibo naturale e la Dieta Mediterranea al centro delle politiche pubbliche di prevenzione e contrastando un modello alimentare dominato da prodotti ultraformulati, spesso sostenuti da campagne di marketing molto più forti dell'informazione nutrizionale» ha concluso il Direttore Rosso.