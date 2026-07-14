Seconda laurea per il vicecommissario e comandante della Polizia provinciale Silvio Nargi

Silvio Nargi, vicecommissario e comandante del Corpo della polizia della Provincia di Asti, ha raggiunto un importante obiettivo personale e professionale conseguendo la sua seconda laurea. Nei giorni scorsi il dottor Nargi ha discusso la tesi della laurea in “Relazioni internazionali per lo sviluppo economico” all’Università di Milano.

Questo nuovo riconoscimento accademico va ad aggiungersi alla sua prima laurea in "Politiche Sociali e del territorio", conseguita presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

Il percorso del comandante Nargi testimonia il suo costante impegno nella formazione, che si affianca a una carriera di rilievo nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni. Attualmente in servizio alla Provincia, Nargi vanta un passato professionale maturato nell'Arma dei Carabinieri e nella Polizia municipale di Asti.