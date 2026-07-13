Da venerdì due abitazioni senza corrente elettrica: si invoca l'intervento dell'Enel

"Siamo senza luce da venerdì pomeriggio, quando si è verificato un incendio ad una centralina della corrente elettrica lungo la strada: un disagio che si aggiunge ai danni che abbiamo subito quindici giorni fa a causa del forte vento che si è abbattuto sulla zona e che ha provocato la caduta di diversi alberi. E questa mattina nuovo incendio agli stessi cavi della luce". È il racconto di ciò che accade in queste ore in due abitazioni della frazione Motta di Costigliole d'Asti che si trovano lungo la strada che dalla borgata sale in frazione Sant'Anna. "Abbiamo l'ausilio di un generatore, ma il disagio è notevole: chiediamo che i tecnici intervengano al più presto".

Intanto il forte vento di sabato pomeriggio ha creato nuovi danni in alcune zone della stessa frazione Motta e in particolare nel centro abitato: uno scenario di rifiuti sparsi ovunque, contenitori dell'immondizia rovesciati, tende dei terrazzi divelti e nel giardino interno della stazione ferroviaria è atterrato un telo isolante di notevoli dimensioni e peso.