Il Vertigo Summer Festival ha trasformato Cocconato in un palcoscenico a cielo aperto

Il Vertigo Summer Festival, alla sua seconda edizione, a trasformato per tre giorni il paese in un grande palcoscenico diffuso dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada, in occasione della. Oltre 50 spettacoli hanno animato piazze, cortile e angoli caratteristici del centro storico, con artisti italiani e internazionali.

L’evento è stato organizzato dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo e con il sostegno di Alberto Marchetti e altri imprenditori.

Ad aprire la kermesse è stata la “Grand Ouverture – L’arte di sfidare la gravità”, un emozionante spettacolo di palo cinese e trapezio volante con gli artisti Pimentel Freitas e Luna Casino Papia dell’Accademia Cirko Vertigo Gabriel, la prim università di circo contemporaneo in Italia, diretta da Paolo Stratta.

La serata è stata accompagnata dalle percussioni dei Drum Theatre di Sergio Cherubin, dalla musica itinerante della John Birks Orchestra e dallo spettacolo “Equilibri invisibili”, con i numeri di tre giovani artisti che hanno lasciato con il fiato sospeso e gli occhi pieni di meraviglia il pubblico.

Sabato (nonostante un forte temporale nel tardo pomeriggio) e domenica il festival è proseguito con un ricco programma che ha alternato spettacoli itineranti, performance acrobatiche, clown, teatro fisico e musica. Tra gli appuntamenti più apprezzati “Rococo Jamboo” dell’artista croato Vladimir Ježić, “On Air!” della compagnia Le Radiose (ispirato al mondo della radio e ai trii vocali swing degli anni ’30 e ’40 in un gioco ironico e poetico di cortocircuiti meta teatrali), l’esperienza immersiva “Il Viaggio” di Humana Theatre, “Miraggio” del Duo Sisu, “Cabestan” dell’Accademia Cirko Vertigo, “Troppe Arie” del Trio Trioche e “100% Paccottiglia” di Circo Pacco.

A chiudere entrambe le serate è stata nel cortile del Collegio “Vertigine di Giulietta”, produzione della compagnia BlucinQue, ispirata al capolavoro shakespeariano e diretta da Caterina Mochi Sismondi, dove acrobatica, danza, musica dal vivo e teatro si sono fuse in uno spettacolo di forte impatto emotivo che ha entusiasmato il pubblico.

Molto apprezzati i laboratori curati da L’Albero del Macramè, con il Circobus Macramè dedicato alle arti circensi e i giochi della tradizione, pensati per coinvolgere bambini, genitori e nonni. Tra le novità di questa edizione, la partecipazione dell’ITS Academy Agroalimentare Piemonte, che ha proposto un percorso gastronomico ispirato al mondo del circo, con un gelato e due cocktail creati dagli studenti del corso Enofood Experience Manager e Gastronomo.

Tutte le serate si sono concluse con la Lounge Dopo Teatro di Cocchi, uno spazio dedicato all’incontro tra artisti e pubblico con degustazione di cocktail esclusivi ispirati all’immaginario circense, ideati dal bartender Nicola Mancinone.

Il festival si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione territoriale “Cocconato verso il villaggio diffuso”, curato dalla Combriccola Marchetti. Nato dall’iniziativa di Alberto Marchetti, Leo Longo e Fabio Digilio, mira a valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia attraverso un modello innovativo che integra ospitalità, botteghe artigiane, attività culturali, produzioni locali e

nuove forme di ospitalità.