La SOA di Portacomaro Stazione riparte con una nuova gestione

Dopo mesi di attesa e un complesso iter burocratico legato all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la storica Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso (SOA) di Portacomaro Stazione ha finalmente riaperto le sue porte sabato 11 luglio. Un momento di festa per la frazione astigiana, che segna il passaggio di testimone alla nuova gestione guidata da Katia Capugliese, già esperta nel settore della somministrazione.

A portare una ventata di entusiasmo e nuove ambizioni sono anche i figli Luigi e Francesco Passarelli, entrambi impegnati nel locale. Luigi, abilitato come odontotecnico e insegnante, rappresenta un importante punto di riferimento e supporto per la nuova attività, mentre il diciassettenne Francesco si candida a essere una delle figure più originali della SOA, definendosi, con un sorriso contagioso, «la punta di diamante del bancone».

Studente dell’istituto alberghiero, Francesco ha già maturato esperienze anche all’estero: durante un mese di Erasmus a Budapest gli è stato persino proposto un lavoro. Oggi, però, il suo obiettivo è investire energie nel locale di Portacomaro Stazione, portando nuove idee legate al mondo della mixology e dell’ice carving, ovvero la lavorazione artistica del ghiaccio, prendendo ispirazione dalle tecniche dei grandi maestri di Tokyo.

«Il mio sogno è riuscire a tenere aperto fino a tarda notte – racconta Francesco – per portare avanti tutto il mondo dei cocktail. Vorrei valorizzare i nostri prodotti locali, che secondo me non vengono ancora abbastanza apprezzati».

Con la riapertura della SOA, l’obiettivo è restituire alla sede storica di via Portacomaro Stazione 85 il ruolo di punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro quotidiano all’insegna della convivialità.

Il Consiglio della SOA, presieduto da Paolo Bassi, ha accolto con entusiasmo Katia e il suo staff, augurando loro una stagione ricca di partecipazione e nuove iniziative.