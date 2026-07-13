«Ad Asti è stata effettuata negli ultimi anni una ricognizione dello stato di salute e della stabilità degli alberi?»

Le raffiche di vento che, sabato pomeriggio, hanno accompagnato il maltempo anche nell'Astigiano hanno rimesso al centro del dibattito la sicurezza degli alberi, ma anche la loro fragilità. Solo pochi giorni prima dell'inizio di Astimusica il tronco di un platano di piazza Alfieri, a pochi decine di metri dal palco, è precipitato al suolo a causa del maltempo. Nessuno ferito, solo danni a un'auto in sosta.

Sabato alcuni alberi sono stati abbattuti dal maltempo in piazza del Palio, nella zona del parcheggio, e in viale Pilone. Anche in questo caso tanta paura, un uomo ferito e portato in ospedale in codice giallo (in viale Pilone) e tante domande che sui social sono state ribattute nei vari gruppi locali proprio sullo stato di salute del verde urbano.

Adesso è il gruppo consiliare Uniti si può a mettere nero su bianco i dubbi e le perplessità sul tema della cura del verde. Il gruppo, che vede tra i banchi della minoranza Vittoria Briccarello e Mauro Bosia, ha depositato un'interpellanza al sindaco Rasero. «Il patrimonio arboreo comunale rappresenta un bene di rilevante valore ambientale, paesaggistico e sociale, - premettono i consiglieri - ma la presenza di alberi in condizioni di instabilità costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in particolare nelle aree frequentate da cittadini, scuole, parchi, strade e parcheggi».

Uniti si può rimarca che «una ricognizione periodica consente di programmare tempestivamente gli interventi di manutenzione, potatura, consolidamento o eventuale abbattimento degli esemplari che presentino condizioni di rischio» e per questo interpella l'amministrazione per sapere «se sia stata effettuata negli ultimi anni una ricognizione dello stato di salute e della stabilità delle alberature comunali; quante siano le piante censite come potenzialmente pericolose o bisognose di interventi urgenti; se esista un piano di monitoraggio periodico del patrimonio arboreo e con quale frequenza vengano eseguiti i controlli; quale sia lo Stato del monitoraggio Vta e da chi viene effettuato; quali interventi siano stati programmati o siano in corso per la messa in sicurezza degli alberi ritenuti a rischio e se l'amministrazione intenda aggiornare il censimento del patrimonio arboreo comunale, prevedendo verifiche tecniche da parte di professionisti qualificati e la definizione di un programma pluriennale di manutenzione».