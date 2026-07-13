«Ad Asti occorre un pronto soccorso veterinario aperto h24»

Ancora un appello, l'ennesimo, da parte della politica per chiedere che ad Asti venga istituito un presidio veterinario, in particolare un pronto soccorso, aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A febbraio il tema, molto sentito tra i proprietari di animali da compagnia, era stato portato all'attenzione del Consiglio comunale con un ordine del giorno presentato dal gruppo Uniti si può. Ordine che venne, però, bocciato.

Adesso è il Partito Popolare del Nord, tramite la nuova referente nazionale della Commissione Tutela Benessere Animali e Ambiente, Marina Mazzari, a tornare sulla richiesta insieme al segretario provinciale Franco Quaglia.

La Commissione rimarca che ad Asti convivono numerose famiglie con animali da compagnia, «cani e gatti in gran numero, ma anche animali esotici in conformità al Cites. La popolazione canina, felina e altro è sempre più in aumento». «Purtroppo ad Asti manca un servizio veterinario aperto h24 - commenta Marina Mazzari - È indispensabile in quanto di notte risulta estremamente difficile reperire un soccorso veterinario per animali che hanno imprevedibile e urgente bisogno di assistenza. Gli astigiani devono spostarsi rivolgendosi in altre sedi come Alba e Torino. Ciò comporta un grave rischio in caso di incidenti, investimenti oppure avvelenamenti ed altro».

Dal Partito Popolare del Nord ricordano, inoltre, che «lo spostamento chilometrico è dispendioso, mette a rischio la loro vita in quanto il tempo d'intervento è prezioso, indispensabile ed urgente per la salvaguardia dell'animale stesso. Inoltre, chi possiede un animale, potrebbe essere anziano, magari solo, che non ha alcuna possibilità di muoversi».

«Essendo il Partito Popolare del Nord sensibile alle problematiche di animali d'affezione per il loro benessere - conclude Mazzari - propone l'attivazione del servizio veterinario anche di notte. Lo stesso partito si proporrà come promotore e sostenitore di questa necessaria iniziativa per etica morale, empatia e civiltà».