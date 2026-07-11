I nomi dei 100 all'esame di Maturità sono eccellenze astigiane

Chiunque abbia un figlio che nei giorni scorsi è stato impegnato nell'esame di maturità, sa quanto sia importante il ruolo di sostegno dei genitori per la gestione della giusta e comprensibile ansia in vista di scritti ed orali. C'è una famiglia astigiana, dove l'ansia è stata condivisa in tutto e per tutto perché alla maturità, nello stesso istituto, si sono presentati madre e figlio. Ed entrambi l'hanno superata brillantemente.

E' la storia curiosa di Roberta Traina che si è diplomata in informatica al corso serale e del figlio Iacopo Giuliani che si è diplomato dopo aver frequentato il corso di Chimica.

Grande l'emozione per aver dato la maturità fianco a fianco, sostenendo le prove scritte e l'esame orale nella stessa aula e davanti allo stesso presidente di commissione.

«Una coincidenza straordinaria - commenta il dirigente scolastico dell'Artom Franco Calcagno alla sua “ultima maturità”, visto che è prossimo alla pensione - Questo caso singolare testimonia come la passione per la conoscenza e la voglia di mettersi in gioco non abbiano età e possano unire ancora di più una famiglia».

Intanto si sono concluse le operazioni della commissione di maturità dell'istituto Artom e sono usciti i nomi degli studenti che hanno raggiunto il massimo del punteggio, 100 e 100 e lode.

Questo l'elenco di coloro che hanno dato consenso alla pubblicazione dei loro nomi con gli eccellenti risultati. Per il corso di elettronica ed elettrotecnica: Alessandro Giordano (con lode), Federico Piperissa, Christian Viarengo. Per il corso di meccanica, meccatronica ed energia: Francesca Rainero (con lode). Per informatica e telecomunicazioni: Rafael Alliaj, Leonardo Soldera, Elisa Baccella, Maurizio Cesari, Andrea Rosso. Dalla sede di Canelli di meccanica, meccatronica ed energia i 100 sono andati a Gabriele Bona, Enrico Rocca, Christian Boggero. Ancora un 100, sempre da Canelli ad Ismail Abdlehna del corso di manutenzione e assistenza tecnica.

«A tutti i ragazzi e ragazze che hanno superato brillantemente gli esami va il nostro plauso più grande - commenta ancora il dirigente Calcagno - Ma il nostro messaggio oggi si estende a tutti gli studenti: non rassegnative mai agli eventi, non lasciate che sia il caso a decidere per voi. Cercate sempre di progettare il vostro destino nel migliore dei modi. In questo grande disegno lo studio non è un mero obbligo, ma un elemento essenziale, lo strumento più importante per la preparazione del vostro personale progetto di vita».

Scorrendo gli esiti degli esami balza all'occhio un altro dato segno dei tempi.

«E' l'orgoglio che proviamo verso le nostre studentesse - spiega ancora Franco Calcagno - Pur essendo iscritte in numero storicamente più ridotto ai nostri indirizzi, le ragazze dell'Artom si sono difese magnificamente ottenendo risultati di grandissimo rilievo e dimostrando, ancora una volta, come il talento e la determinazione non conoscano barriere di genere».

E poi il saluto commosso del dirigente: «A tutti i nostri neodiplomati e agli studenti che hanno concluso l'anno va l'augurio di buone e meritatissime vacanze. Godetevi questo riposo, frutto del vostro duro lavoro. Perché c'è una verità profonda che l'esperienza scolastica ci consegna ogni anno: il merito, l'impegno e la disponibilità pagano sempre e appagano spesso. La dedizione tra i banchi di scuola non è mai vana».

Dal Castigliano eccellenze al femminile

Sono stati quattro i massimi voti della maturità arrivati all'Istituto Castigliano e tutti sono stati meritati da ragazze iscritte al corso socio-sanitario.

Insieme alla maturità di Maria, salutata con soddisfazione da tutto il personale docente (e dalle compagne di classe) sono arrivati un 100 e lode e tre “100”.

«Siamo molto orgogliosi di loro - scrivono dalla direzione - ma l'augurio di buon futuro riguarda tutti gli studenti maturi di tutti i corsi del nostro istituto. Al di là del voto, il messaggio è di raggiungere i propri obiettivi consapevoli di quanto acquisito in questi anni di crescita. Un saluto particolare è rivolto alla nostra Maria che con tenacia, impegno e con tanta serenità ha raggiunto la meta alimentando inclusività in tutte le persone che le sono state vicine».

La maturità è stata salutata con un lancio dei palloncini che ha voluto rappresentare il loro volo verso la vita di questi giovani studenti e studentesse.