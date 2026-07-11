Liceo classico, terminata la Summer school con gli alunni delle medie

E' terminata nei giorni scorsi, al liceo classico Alfieri di Asti, la quarta edizione della Summer school, l'iniziativa dedicata agli studenti delle scuole medie, pensata per spronarli alla curiosità verso le materie caratterizzanti il liceo e aiutarli nella scelta della scuola superiore.

Quest’anno le lezioni sono state tenute da docenti della scuola (Chiara Borghese, referente del progetto, Cinzia Zenzon, Alessia Panata, Elena Vergnasco, Martina Murano e Davide Gerbo) in collaborazione con alcuni studenti. "L’obiettivo - spiegano dalla scuola - è dimostrare che le materie del liceo classico, a torto spesso ritenute "difficili" o libresche, sono invece stimolanti e persino adatte a una torrida settimana di luglio".

"Durante le cinque mattinate - proseguono - i partecipanti hanno seguito le lezioni nelle aule tradizionali e in quelle più innovative, come l’aula immersiva, oltre che nei laboratori di fisica e chimica, vivendo un approccio con diverse materie, tutte affrontate in maniera ludica e leggera: mitologia, latino, greco, inglese, matematica, fisica e astronomia. Non sono mancati i momenti di conversazione: grazie ad un quarto d’ora di accoglienza a inizio mattinata e ad un lungo intervallo, i ragazzi hanno potuto conoscersi edesplorare la scuola, oltre a chiacchierare con i docenti e gli studenti del liceo. I ragazzi hanno così colto l’occasione per vivere la scuola dall'interno, placando l’ansia che spesso accompagna il passaggio dalla media alla superiore".