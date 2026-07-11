Asti si tinge d’arcobaleno con la comunità Lgbtqi+, oggi pomeriggio torna il Pride “Diritti alla felicità”

Oggi, sabato 11 luglio, le strade di Asti torneranno a colorarsi per l’edizione 2026 del Pride. La manifestazione non è pensata solo per la comunità Lgbtqia+, ma per chiunque creda in una società più libera, umana e con uguali diritti per tutti. Non a caso, il tema scelto quest’anno, “Diritti alla felicità”, sottolinea come la felicità non debba essere un privilegio, ma un diritto legato alla libertà di essere se stessi e di vivere senza paura.

Il programma e il percorso

Il ritrovo è fissato per le ore 16 in viale alla Vittoria, nei pressi del Parco della Resistenza. Da lì, la parata si snoderà per circa 2,3 chilometri attraverso il cuore della città, toccando corso Einaudi, corso Matteotti, via Grassi, via Brofferio e via Cavour. Il corteo si concluderà intorno alle ore 20 in piazza San Secondo, dove avranno luogo i discorsi finali.

BigMama madrina dell’evento

A guidare la manifestazione come madrina d'eccezione sarà la rapper BigMama. L'artista, nota per il suo impegno contro il body shaming e le discriminazioni, è stata scelta per la forza dei suoi messaggi, come quelli contenuti nel brano “Luca è gay”. Ad affiancarla nel ruolo di “resident star” ci sarà, come da tradizione, Cristy McBacon.

Patrizio Onori, esponente dell’associazione Asti Pride, ha voluto precisare il valore profondo della giornata: «Non siamo contro qualcuno, ma a favore di qualcosa: della libertà, dell'uguaglianza, della dignità della persona, della democrazia e dello Stato di diritto». Onori ha esteso l’invito a tutta la cittadinanza, al mondo della scuola e dell'associazionismo, sottolineando che il rispetto delle differenze è una ricchezza per tutti.