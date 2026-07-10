I Maturi con il voto massimo di liceo classico, liceo artistico e istituto Giobert

Sono sette gli studenti del liceo classico Alfieri che hanno ottenuto la votazione massima all'Esame di Maturità da poco concluso. Nelle tre sezioni si sono avuti complessivamente quattro 100 e lode e tre 100.

«Ad ottenere il massimo dei voti - spiegano i professori Cinzia Zenzon e Federico Baglivo - sono stati sette alunni che hanno visto coronato un impegno continuativo nel corso dei cinque anni non solo dal punto di vista del rendimento scolastico, ma anche nel coinvolgimento in progetti e iniziative organizzati dall'Istituto: dalla Notte nazionale del Liceo classico al Teatro Classico, dal Teatro autogestito alla partecipazione ai Certamina nazionali, oltre che ad esperienze all'estero, come l'Erasmus plus e il gemellaggio con la Cina. Ecco i loro nomi: Giulia Bolla Ratti (100/100 e lode), Manuela Gentile (100), Mattia Rebuffo (100 e lode) e Sibylla Giovanna Anastasia Squillari (100), Riccardo Marchetti (100/100), Lorenzo Morosino (100/100 e lode) e Giorgio Pozzobonelli (100/100 e lode).

LICEO ARTISTICO BENEDETTO ALFIERI

Al liceo artistico Benedetto Alfieri, che insieme al Classico e all'istituto Sella fa parte dell'istituto superiore Alfieri, hanno ottenuto la valutazione massima di 100/100 Clotilde Barcellona (classe V D), Alessio Allegretti (V F) ed Elisa Pafundi (classe V G). Voto massimo con Lode, poi, per Elena Manca (classe V F), Sofia Di Filippo (classe V G) ed Erica Cazzola (V M).

ISTITUTO GIOBERT

Per quanto riguarda l'istututo Giobert, ad ottenere il voto massimo sei studenti: Alessandro Peretta (100/100), Emilia Beuille (100), Yasmine Kouaib (100), Sofia Sardo (100 con Lode), Silvana Bejaj (100 con Lode) e Fabio Rampone (100).