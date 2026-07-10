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Maturità, ecco chi ha raggiunto il voto massimo al liceo scientifico Vercelli

Sono 14 gli studenti che si sono distinti nel corso dell'esame: tra loro cinque ragazzi hanno anche ottenuto la Lode

Elisa Ferrando, Gianni Truffa

Elisa Ferrando , Gianni Truffa

10 Luglio 2026 11:11:21

Maturità, ecco chi ha raggiunto il voto massimo al liceo scientifico Vercelli

Sono 14 gli studenti del liceo scientifico Vercelli che si sono distinti con votazioni d'eccellenza all'Esame di Maturità da poco concluso. Partendo dall'indirizzo tradizionale, per quanto riguarda la classe V A hanno ottenuto la votazione massima Marco Bottello (100), Alice Marengo (100) e Anna Rosa Pastrone (100 e Lode). In V B Martina Della Bella (100) e Chiara Lindo (100).

Mentre nessuno ha raggiunto la votazione massima all'indirizzo Sportivo, per quanto riguarda l'indirizzo Scienze applicate, ben cinque studenti si sono distinti nella classe V SA: Tommaso Berruti (100), Luca Ferrante (100 e Lode), Tommaso Mazzetti (100), Emanuele Pellitteri (100), Clarissa Preci (100). Nella V SB il voto più alto è stato raggiunto da Gabriel Moro (100); nella V SC da Fadil Likaj (100 e Lode), Angelo Lorenzo Manta (100 e Lode) e Matteo Merlo (100).

 

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