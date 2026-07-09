Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia: Massimo Chiara alla guida del sodalizio

Un passaggio di testimone tra futuro e radicamento territoriale. Il Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia ha celebrato nei giorni scorsi il tradizionale “Passaggio della Campana”, momento che ha segnato la conclusione del primo anno sociale e l’avvio di una nuova fase sotto la presidenza di Massimo Chiara. La serata è stata anche l’occasione per accogliere ufficialmente una nuova socia, Chiara Cacciabue, confermando la crescita di un gruppo sempre più affiatato e fedele al motto “We Serve”.

Il bilancio di Garlando, tra impegno globale e “cuore leggero”

Il presidente uscente Vincenzo Garlando, medico e consigliere comunale a Viarigi, ha tracciato un bilancio ricco di emozione dei primi dodici mesi di attività. Durante il suo mandato il sodalizio ha raggiunto quota 24 soci, un risultato che testimonia entusiasmo e partecipazione.

Garlando ha ripercorso le principali iniziative realizzate, seguendo una visione “glocal”, capace di unire attenzione alle grandi emergenze internazionali e presenza concreta sul territorio. Tra i progetti più significativi, il concerto del Coro Polifonico Moncalvese a sostegno di un centro di riabilitazione in Sud Sudan e la recente raccolta fondi di oltre 400 euro destinata al Venezuela.

Ma il valore aggiunto del Club, secondo il presidente uscente, è soprattutto nello spirito del gruppo: «La missione di service è impegnativa da realizzare, credo che ci siamo riusciti con l’entusiasmo e la gioia di stare assieme». Al nuovo presidente ha affidato un messaggio chiaro: «Mantenere l’armonia e vivere con allegria all’interno del gruppo, perché le cose si devono fare seriamente, ma sempre mantenendo il cuore leggero».

La visione del nuovo presidente: “Pensare globale, agire locale”

Massimo Chiara raccoglie il testimone definendosi un “utopista” con i piedi ben saldi nella realtà. «Sono onorato del nuovo ruolo, proseguiremo la nostra missione al servizio degli altri», ha dichiarato, ribadendo il principio guida di «pensare globale ma agire locale». Tra gli obiettivi del nuovo anno, Chiara punta sulla valorizzazione dei giardini sensoriali di Viarigi, con l’intento di rendere il territorio collinare sempre più accessibile anche alle persone con disabilità. Al centro del programma ci saranno inoltre gli screening sanitari per il diabete, con iniziative rivolte direttamente alla comunità.

Il plauso dell’Amministrazione comunale

La sindaca di Viarigi, Francesca Ferraris, socia del Club insieme alla vice Cinzia Gigliotti, ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso. «Avere un Club Lions a Viarigi è una cosa bellissima che non avrei osato sperare fino a poco tempo fa», ha commentato. La prima cittadina ha sottolineato il ruolo importante svolto dal sodalizio al fianco dell’Amministrazione: «Il Club ci sta affiancando concretamente nel rispondere a tante piccole esigenze della comunità, che non sempre l’Amministrazione riesce a soddisfare da sola. Sono molto orgogliosa di questa realtà».