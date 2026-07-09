Casa di riposo "Fogliotti", depositata la perizia sul patrimonio della Fondazione

Il prossimo 31 luglio saranno trascorsi due anni dalla chiusura della casa di riposo “Fogliotti” di Isola d'Asti e il sindaco Michael Vitello fa il punto della situazione con lo sguardo rivolto al futuro dello storico edificio di corso Volpini che per quasi cento anni è stato un importante riferimento per tante famiglie.

Il sindaco di Isola d'Asti Michael Vitello

«La vicenda della Fondazione Fogliotti rappresenta una delle pagine più dolorose della storia recente della nostra comunità. La chiusura della Casa di riposo ha lasciato un vuoto profondo per le famiglie, gli ospiti, i lavoratori e l'intero paese. Proprio per il rispetto dovuto ai cittadini e alla delicatezza della vicenda, fino ad oggi l'amministrazione comunale ha scelto di non rilasciare dichiarazioni che non fossero supportate da atti ufficiali - spiega il sindaco - Abbiamo preferito attendere che gli incaricati nominati dall'autorità giudiziaria completassero il loro lavoro. E oggi possiamo finalmente fare il punto della situazione».

«È stata depositata la perizia di stima del patrimonio della Fondazione - annuncia il primo cittadino - È stato definito lo stato passivo della liquidazione e si apre ora la fase della vendita dei beni, finalizzata a soddisfare i creditori. Come mi è stato comunicato dai Commissari liquidatori, non è possibile indicare tempi certi per la conclusione della procedura, poiché la vendita del patrimonio presenta oggettive complessità che non consentono, allo stato attuale, di formulare previsioni attendibili». Il sindaco Vitello chiarisce anche che aveva richiesto la partecipazione dei commissari ad un incontro pubblico, ma che l'iniziativa non è possibile: «Nei mesi scorsi avevo richiesto ai Commissari Liquidatori la disponibilità a partecipare a un incontro pubblico con la cittadinanza, affinché fossero loro stessi a illustrare lo stato della procedura. Mi è stato risposto che ciò non era possibile, in quanto il loro incarico si svolge esclusivamente nell'ambito delle funzioni attribuite dal Tribunale e sotto la sua vigilanza. Voglio però chiarire che la Fondazione Fogliotti, dopo la trasformazione da Ipab, è divenuta autonoma rispetto al Comune, che non ha mai avuto dunque poteri di gestione o di controllo. Lo Statuto attribuiva esclusivamente al sindaco, su indirizzo del Consiglio comunale, la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, senza alcuna funzione di vigilanza sull'attività dell'ente. Confondere il dolore per quanto accaduto con le competenze giuridiche dei diversi enti non aiuta a comprendere i fatti e non contribuisce a costruire il futuro. Eventuali responsabilità, qualora esistenti, saranno accertate dalle autorità; fino ad allora ritengo doveroso attenersi ai fatti e agli atti ufficiali».

Quanto al futuro, dice il sindaco: «L'amministrazione comunale sarà il primo soggetto istituzionale a sostenere e facilitare qualsiasi progetto serio e credibile che possa riportare la Casa di riposo a svolgere una funzione di interesse pubblico per la nostra comunità. Desidero inoltre ringraziare Alessandro Massasso, Fiorenzo Paracchino, Luisa Corino e Mauro Grosso per aver contribuito a mantenere viva l'attenzione su questa vicenda. È un interesse che condividiamo pienamente e che questa Amministrazione coltiva ogni giorno, spesso lontano dai riflettori. Ora è il tempo di guardare avanti. Al di là delle diverse sensibilità, credo che tutti condividiamo lo stesso obiettivo: vedere la Casa di Riposo tornare a vivere. Su questo il Comune farà, come ha sempre fatto, la propria parte».

Su iniziativa dell'amministrazione comunale questa sera, giovedì, alle 21, in municipio, incontro pubblico «per informare sullo stato attuale e raccogliere istanze da portare all'attenzione del tribunale o dei commissari».