Da un cantiere in Francia a Tecno-Lock®: l'isolamento green di Asti con il cuore di famiglia

In Località Valgera batte un cuore imprenditoriale che profuma di futuro, famiglia e determinazione. È qui che ha sede la Tecnoisol srl, nata ufficialmente a gennaio 2025 ma forte di tre generazioni di esperienza nel settore dell'isolamento. Entrando in azienda si percepisce l'energia di un sogno che si sta realizzando sotto gli occhi di Simone Migliaccio, fondatore e amministratore unico, e di sua moglie Susanna.

Un'idea nata “rubando con gli occhi”

Tutto inizia in un cantiere in Francia, dove Simone nota qualcosa che in Italia ancora non esiste: supporti isolanti per tubazioni che annullano il ponte termico. I prodotti esistenti sul mercato mondiale, però, non lo convincono. «Essendo un tecnico dell'isolamento, notavo delle carenze. Mi ero promesso che avrei potuto fare di meglio. Ce l'abbiamo fatta», racconta. Da quella intuizione nasce Tecno-Lock®, un prodotto unico al mondo perché realizzato in XPS (polistirene estruso), materiale idrorepellente, resistente a carichi elevati. Una scelta pionieristica, dato che il resto del mondo utilizza ancora il poliuretano.

Ma la strada verso il successo non è stata semplice. All'inizio, il mercato francese - dove Migliaccio ha iniziato a proporre la sua innovazione - è stato diffidente. «Ci hanno sbattuto quasi tutte le porte in faccia. Dicevano che il prodotto era eccezionale, ma troppo caro», ricorda. Simone non è però sceso a compromessi. Ha rifiutato di svendere il valore del suo lavoro e della sua intuizione. «Il brand è forte in base a quanto tu lo reputi forte», spiega. «Abbiamo smesso di dire di sì a tutto. Quando le persone sentono che credi fermamente in quello che fai, iniziano a rispettarti». Una scelta che ha dato i suoi frutti: oggi i colossi europei acquistano i suoi prodotti con contratti da mezzo milione di euro.

Le persone al centro

Oltre alla tecnologia, ciò che rende Tecnoisol una “bella realtà” è l'etica del lavoro. In un mondo che corre, Simone ha scelto di rallentare per il benessere dei suoi dipendenti. Si lavora dalle 8 alle 16,30, con pause studiate e orari pensati per lasciare spazio alla famiglia e alla vita privata. «Vogliamo che chi lavora qui stia bene. Persone felici lavorano di più e meglio», sottolinea. Un approccio umano che include anche il rispetto per il passato: il padre di Simone, che ha fondato il settore da cui tutto è partito, è ogni giorno in azienda a sostenere il figlio.

Successo astigiano, anima green

Tecnoisol porta il nome di Asti nel mondo. «Siamo orgogliosi che il brand sia associato alla nostra città. Portiamo un punto sulla mappa che molti all'estero non conoscevano», dice Migliaccio, che ai clienti stranieri regala sempre bottiglie di vino del territorio.

La sostenibilità è un altro punto di forza: i supporti Tecno-Lock® sono composti per il 70% da materiale riciclato e riciclabili al 100%. L'azienda ha raggiunto l'obiettivo “scarto zero”: ogni residuo di lavorazione viene reimmesso nel ciclo produttivo. Lo slogan aziendale è “Se non puoi provarlo, non puoi garantirlo”. E Tecnoisol prova tutto: la filiera è interamente italiana, tracciata e certificata.

Il sogno dei 50

Oggi Tecnoisol conta 14 dipendenti, ma il traguardo è già fissato: «Il mio sogno è averne 50. I numeri e il brand ce lo consentono». Con le proprie idee e risorse, Simone, Susanna e il loro team dimostrano che anche ad Asti si può fare innovazione di livello internazionale senza perdere il lato umano. Una realtà che merita di essere raccontata per la bellezza della sua visione.