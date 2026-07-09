Da Quarto l'ennesimo grido d'allarme tra degrado, viabilità pericolosa e scarsa manutenzione del cimitero

Un senso di abbandono sistematico e una crescente rassegnazione. È questo il clima che si respira nella frazione di Quarto inferiore, alle porte di Asti. A farsi portavoce del disagio dei residenti è l’associazione Città Amica che ha recentemente effettuato un sopralluogo a Quarto per verificare le criticità segnalate.

La prima tappa dell'ispezione ha rivelato una situazione definita «inaccettabile» per quanto riguarda gli spazi pubblici destinati ai più giovani. Quella che dovrebbe essere un’area di svago è oggi un sito degradato, «un fabbricato fatiscente con il piano superiore inagibile, un campo da calcetto dal manto sintetico ormai distrutto e pericoloso, e un’area che ricorda più un cantiere edile abbandonato che un parco giochi». «Nessun genitore potrebbe mai lasciare i propri figli in un posto simile» denunciano i componenti della lista civica Roberto Marmo, Mauro Cuniberti, Pier Paolo Novara, Maurizio Galosso e i residenti Antonio Cimino con Davide Messineo.

Il sopralluogo dell'associazione Città Amica nella frazione di Quarto

Particolarmente critica è la situazione della viabilità. La strada statale che attraversa il centro abitato continua a rappresentare un pericolo. Nonostante precedenti investimenti e incidenti gravi, «i veicoli sfrecciano regolarmente a forte velocità, trasformando l'arteria in un pericolo costante». Insieme ad Antonio Cimino, ex vigile urbano e figura di riferimento locale, i cittadini chiedono interventi urgenti di moderazione del traffico per evitare che si verifichino nuove tragedie. Il degrado non risparmia nemmeno i luoghi del ricordo. Il cimitero di Quarto Inferiore viene etichettato come «indecoroso» con erba alta, sporcizia e vialetti non totalmente agibili «che mettono a rischio la stabilità dei visitatori più anziani».

Il cimitero di Quarto inferiore

A preoccupare i residenti è anche il rio locale. «La totale assenza di manutenzione e di pulizia del letto e dei canali di scolo fa sì che, durante le forti piogge, i detriti e l'acqua invadano i terreni circostanti» sottolineano da Città Amica.

«Quanto visto a Quarto Inferiore non è un caso isolato, - spiegano i rappresentanti di Città Amica - ma lo status quo di un'amministrazione comunale che sembra aver abdicato al proprio ruolo di custode del territorio. Asti e le frazioni meritano rispetto, manutenzione e sicurezza».