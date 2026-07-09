Nove giorni di amicizia, impegno e valori per 25 ragazze e ragazzi al Campo scuola degli Alpini

Anche quest’anno Costigliole d'Asti ha ospitato il Campo scuola organizzato dagli Alpini astigiani, nella bella cornice della sede del Gruppo costigliolese e degli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale. L’iniziativa della Sezione ANA di Asti, a cui hanno preso parte 25 ragazze e ragazzi tra i 12 e 16 anni, si è concluso con la tradizionale cerimonia dell'ammaina bandiera davanti al monumento ai caduti, un momento carico di significato, che ha sancito la fine di nove giorni di attività, formazione e condivisione vissuti dai giovanissimi insieme ai volontari alpini. «Per il terzo anno consecutivo il Campo scuola ha trovato casa a Costigliole, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Cavallero, del Lions Club Costigliole d'Asti presieduto da Mario Narciso e del Gruppo Alpini di Costigliole coordinato dal capogruppo Franco Porrino. Fondamentale anche il sostegno della Regione Piemonte, che ha fornito le tende per gli alloggiamenti, e della Provincia di Asti - spiegano gli organizzatori - Il programma ha alternato lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri del Comando Provinciale di Asti, Protezione Civile nelle sue diverse specializzazioni, Esercito e istruttori del Cai. Un percorso pensato per trasmettere ai giovani i valori della solidarietà, del senso civico, del servizio alla comunità e del rispetto dell'ambiente».

I migliori del Campo scuola Alpini 2026

Tra gli appuntamenti più apprezzati, la visita alla caserma del secondo Reggimento Alpini di Cuneo, alla quale hanno partecipato anche alcuni Alpini in congedo che proprio in quella caserma avevano svolto il Car tra la fine degli anni ‘70 e l'inizio degli anni ‘80, e l'escursione in montagna a Bardonecchia. Grande partecipazione anche per il tradizionale concerto del Coro sezionale Vallebelbo, che ha richiamato numerosi appassionati dei canti alpini. La cerimonia conclusiva è stata l'occasione per consegnare i diplomi di benemerenza a tutti i 25 partecipanti e ai due istruttori, Martina Penna e Guglielmo Dellagaren. A premiarli sono stati il presidente della Sezione ANA di Asti Giorgio Gianuzzi, il direttore del Campo scuola Sergio De Grandi, il capogruppo ANA di Costigliole Franco Porrino, il Maggiore Davide Corona e l’assessore del Comune di Costigliole Giuseppe Fiore. Al termine sono stati proclamati i migliori allievi dell'edizione 2026: Pietro Mauro Corona, Emma Pafundi e Giulia Pafundi, che si sono distinti per impegno, disciplina e spirito di gruppo nel corso dell'intera esperienza. «Il Campo scuola si è confermato un'importante occasione educativa per i più giovani, capace di coniugare attività all'aria aperta, formazione, conoscenza del territorio e trasmissione dei valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini. L’arrivederci è per il prossimo anno e si preannunciano parecchie sorprese».