L'Associazione Uomo Natura Animali: presidio e raccolta firme contro la corrida ai Portici Anfossi

Appuntamento
08 Luglio 2026 12:39:44
L’Associazione Uomo Natura Animali di Asti torna in piazza Alfieri per dire no alla corrida e agli spettacoli taurini. Sabato 11 luglio, dalle 10 alle 20, i volontari saranno presenti ai Portici Anfossi con un presidio informativo dedicato alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione sul tema della violenza nei loro confronti.
L’iniziativa è organizzata in concomitanza con la tradizionale corsa dei tori che ogni anno si svolge a Pamplona nel mese di luglio e punta a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni degli animali coinvolti nelle manifestazioni.
Nel corso della giornata sarà allestita una mostra fotografica che, attraverso immagini e materiale informativo, documenterà le sofferenze inflitte agli animali durante corride e feste taurine. L'obiettivo è poter offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione di approfondimento e riflessione su una pratica che l’associazione ritiene incompatibile con il rispetto del benessere animale.
Oltre all’attività di sensibilizzazione, sarà possibile aderire alla petizione ufficiale che chiede l’abolizione definitiva delle corride. I volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sull’iniziativa, rispondere alle domande del pubblico e raccogliere le firme dei cittadini che vorranno sostenere la campagna.
L’Associazione Uomo Natura Animali invita astigiani e turisti a visitare il presidio, per confrontarsi con i volontari e contribuire, attraverso la propria adesione, a promuovere una maggiore tutela degli animali.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 0141.294427.
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