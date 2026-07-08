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Sport

Palestre della Provincia, c'è tempo fino al 24 luglio per presentare le domande di utilizzo

L'invito è rivolto alle associazioni sportive interessate ad affittarle nella prossima stagione

Redazione web

Redazione web

08 Luglio 2026 08:14:39

palestra

Palestre della Provincia, c'è tempo fino al 24 luglio per presentare le domande di utilizzo [foto di repertorio]

Le associazioni sportive che desiderano utilizzate le palestre gestite dalla Provincia di Asti, in orario extrascolastico nella prossima stagione, hanno tempo a presentare la richiesta entro venerdì 24 luglio. 

I moduli da compilare sono in distribuzione all’Ufficio Politiche Giovanili e Sport della Provincia di Asti (telefono 0141-433.273/433.330 - e-mail: sport@provincia.asti.it) oppure possono essere scaricati dal sito della Provincia.

La procedura di assegnazione delle ore per l’utilizzo degli impianti sportivi si concluderà entro il 14 agosto.

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