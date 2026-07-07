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Evento

A San Carlo una parentesi di jazz, gusto e condivisione per dare nuova vita all'ex scuola

A Rocca d'Arazzo il Pino Castagnaro Quartet in musica per una notte di jazz all'aperto nei giardini di San Carlo con Barbera d'Asti e bourbon

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

07 Luglio 2026 15:00:30

A San Carlo una parentesi di jazz, gusto e condivisione per dare nuova vita all'ex scuola

Una serata di jazz, del buon vino e della convivialità, con uno scopo solidale. Sabato 18 luglio i giardini delle ex Scuole di San Carlo, a Rocca d'Arazzo, ospiteranno "Tutti quanti voglion fare Jazz", l'iniziativa organizzata dalla Società Bocciofila San Carlo APS per regalare al pubblico un'esperienza unica, immersa nelle colline del Monferrato.

A partire dalle 20.30, negli spazi di via San Carlo 65, il giardino si trasformerà per una sera in un elegante jazz club all'aperto, dove musica dal vivo, luci soffuse, buon cibo e ottimi vini faranno da cornice.

Protagonista musicale sarà il Pino Castagnaro Quartet, formato da Pino Castagnaro al contrabbasso, Gabriele Ventura al pianoforte, Paolo Fasano ai sassofoni e Roberto Butera alla batteria, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le intriganti atmosfere del jazz.

Ad arricchire la serata ci sarà anche un apericena con degustazione, dove sarà possibile assaporare due protagonisti insoliti ma accomunati per sorprendere: la Barbera d'Asti e il Bourbon,"Barbera vs Bourbon: nessun vincitore, solo buona musica", un incontro tra due mondi lontani che si ritrovano grazie alle note jazz.

L'intero ricavato della serata contribuirà a sostenere il progetto "Una Scuola per Grandi e Piccini", iniziativa che punta a restituire nuova vita all'ex edificio scolastico di San Carlo, trasformandolo in uno spazio permanente aperto a tutti, a iniziative culturali e sociali.

«Questa non è una sagra. È una parentesi.» sottolinea la Società Bocciofila San Carlo APS per raccontare una serata che vuole distinguersi per l'atmosfera, la qualità della proposta musicale e la cura di ogni dettaglio.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Tiziana 339 2741818 oppure Robi 333 9136680, anche tramite WhatsApp.

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