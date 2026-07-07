Canelli sempre più Città del vino

E’ certamente l’evento più atteso dell’estate 2026, quello che mira a promuovere l’eccellenza di una comunità.

Venerdì 10 e sabato 11 luglio, all’ombra del castello, andrà in scena “Canelli Città del Vino: Sparkling Canelli - Bollicine a Canelli”, la manifestazione che celebra le nostre grandi denominazioni attraverso degustazioni, masterclass, incontri, musica ed esperienze diffuse nel centro storico e nelle Cattedrali Sotterranee, cuore pulsante del sito Patrimonio Unesco.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Canelli in collaborazione con i Consorzi di tutela e le associazioni dei produttori, propone un percorso che unisce approfondimento, degustazione e intrattenimento, omaggiando la città che nel 1865, grazie all’intuizione di Carlo Gancia, ha dato alla luce il primo spumante metodo classico da uve moscato.

Anticiperà il programma il Concerto d’Estate dell’Orchestra Fiati Città di Canelli, ospitato nelle Cantine Bosca il 9 luglio alle ore 21, mentre l’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 10 luglio, alle ore 18, nelle Cantine Gancia dove ci sarà la presentazione della mappa “I Cru di Enogea: Canelli Docg”, realizzata dal cartografo e giornalista Alessandro Masnaghetti.

In contemporanea, da piazza Cavour, partirà il Canelli Tour, una passeggiata guidata della città, alla scoperta del centro storico, dei percorsi panoramici della Sternìa, e di altri itinerari inediti nelle cantine dismesse inserite nel progetto di Canelli Ipogea. Il tour verrà riproposto anche sabato 11 alla stessa ora.

Alle 18, nel centro storico, apriranno i banchi d’assaggio dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, mentre all’interno della ex Contratto Vermuth, in via Giuliani, prenderà vita il Cortile delle Bollicine con degustazioni dedicate alle denominazioni Alta Langa Docg, Asti Docg, Brachetto d’Acqui Docg, Canelli Docg, Moscato d’Asti Docg e Vermouth di Torino Igp. I calici saranno affiancati dalle proposte gastronomiche degli stand di street-food.

Festa anche in Sternia: dalle 20 la Chiesa di San Rocco ospiterà “Mixology e degustazioni in purezza”, con cocktail d’autore e calici puri dei vini nostrani.

Sabato 11 luglio, le Cattedrali Sotterranee ospiteranno tre masterclass, guidate dai sommelier Ais Asti: alle 10.30 “Alta Langa in quattro calici” nella Cantina Contratto, alle 15 “Canelli DOCG: identità e vocazione” nella Cantina Coppo e alle 17.30 “L’aroma prima del gusto. Moscato d’Asti, Asti Spumante e Brachetto d’Acqui: emozioni nel calice. Ospite d’eccezione: Asti Rosé”, nella Cantina Gancia.

Durante le due serate il centro cittadino sarà animato da un variegato programma musicale diffuso “Le note di Canelli Città del Vino”, con dj set e live performance in diversi punti del reticolato urbano, fino all’una.

Il sistema di accesso prevede diverse formule di degustazione pensate per il pubblico: dal ticket “POP” al percorso assaggi “Sparkling Wine Lovers” del Cortile delle Bollicine, fino alle consumazioni del mixology. Attivo un servizio navetta per raggiungere le diverse aree dell’evento.