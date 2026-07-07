A Portacomaro Stazione riapre la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso

Dopo mesi di attesa, la comunità di Portacomaro Stazione ritrova uno dei suoi punti di riferimento più significativi. Sabato 11 luglio riapre ufficialmente la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso (Soa). La chiusura, avvenuta al termine del precedente contratto di gestione, aveva dato il via a un lungo iter per la ricerca di un nuovo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande.

La riapertura è il risultato di un percorso amministrativo articolato, che ha visto l'associazione impegnata nell'adeguamento dello Statuto sociale e nella necessaria iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Questi passaggi burocratici, seppur complessi, hanno permesso alla Soa di regolarizzare la propria posizione in linea con le normative vigenti.

La nuova gestione è stata affidata alla signora Katia e al suo staff, incaricati della somministrazione di alimenti e bevande presso la storica sede al numero 85 della frazione astigiana. I locali sono già operativi con un orario che copre i fine settimana e le fasce pomeridiane e preserali dei giorni feriali.

L'evento ufficiale di inaugurazione si terrà sabato 11 luglio alle ore 18. Il consiglio di amministrazione ha deciso di venire incontro ai tesserati con un'agevolazione speciale: a causa dell'apertura posticipata nel corso dell'anno, la tessera sociale 2026 sarà disponibile a metà prezzo.