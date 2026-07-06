Autostrade, firmato il nuovo contratto: aumenti di 250 euro e tutele per i caregiver

Un passo avanti decisivo per il comparto del settore autostradale è stato compiuto lo scorso venerdì 26 giugno nella Capitale. È stato infatti sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore, un accordo di durata triennale che garantirà stabilità e nuove tutele a circa 16.000 lavoratori impiegati nelle concessionarie italiane fino a giugno 2028.

L’intesa, raggiunta dopo un intenso confronto tra le parti sociali, introduce benefici tangibili per le buste paga dei dipendenti. Il pacchetto economico prevede un incremento retributivo di 250 euro mensili, a cui si aggiunge un rafforzamento della previdenza complementare con un aumento della contribuzione dello 0,5%. Non solo salari, ma anche una spiccata attenzione al sociale: il nuovo contratto introduce infatti due giornate aggiuntive di permesso per i caregiver, dedicate a chi deve assistere familiari fragili o non autosufficienti, consolidando così il sistema di welfare aziendale in un’ottica di maggiore protezione per i lavoratori.

Tra i firmatari dell’accordo figurano i vertici delle principali realtà del settore. Per il Gruppo Gavio, insieme al Direttore Roberto Degiovanni, ha partecipato attivamente alla sottoscrizione l'astigiano Franco Ingrascì. La presenza di Ingrascì al tavolo delle trattative si inserisce nel percorso negoziale che ha portato alla definizione dell’intesa. Alla firma erano presenti i Segretari nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Sla e Ugl. Per la parte datoriale hanno sottoscritto l’accordo Luca Maresca, presidente di Federreti, e Paolo Pierantoni, presidente di Fise Acap. Hanno partecipato alla sottoscrizione anche i rappresentanti delle principali concessionarie autostradali. Per Autostrade per l’Italia erano presenti Antonio Cavallera, Marco Micaroni e Mario Basile, mentre per il Gruppo Gavio hanno preso parte il Direttore Roberto Degiovanni e lo stesso Franco Ingrascì.

Questo rinnovo non è solo un adeguamento contrattuale, ma rappresenta il valore del confronto tra imprese e sindacati in un settore nevralgico per l'Italia. Grazie a questo sforzo congiunto, il comparto autostradale potrà affrontare le sfide dei prossimi anni con strumenti rinnovati, garantendo i diritti dei lavoratori e l'efficienza di un servizio strategico per la mobilità del Paese.