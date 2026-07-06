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Castelnuovo Don Bosco

Corsa delle Botti: la Baina fa il bis fra le polemiche

Ieri l'accesa competizione fra i borghi del paese nell'ambito della Sagra della Salsiccia

Franco Zampicinini

Franco Zampicinini

06 Luglio 2026 17:28:33

Corsa delle Botti: la Baina fa il bis fra le polemiche

La Baina vince ancora una volta la corsa delle botti fra le polemiche per la squalifica per presunte scorrettezze nella combattutissima finale con Morialdo, da molti ritenuta ingiusta e considerato il vincitore morale della gara.

A far correre le botti lungo l’impegnativo percorso di Castelnuovo Don Bosco si sono alternati gli spingitori Gianluca Ronco, Vincenzo Laraia, Kevin Longo, Pietro Tommasi, Mattia Michieli e Davide Tommasi.
Nella gara femminile vince il borgo Al Cassinot, che nella finale ha la meglio abbastanza facilmente su Baina. La squadra vincitrice era formata dalle spingitrici Arianna Biasin, Virginia Siccardi, Morgana Callegari, Alessia Mutino, Marica Materazzo e Jessica Bretto.
A questa edizione della corsa non ha partecipato Mondonio, che ha comunque sfilato con il proprio carro alla festa finale, segnata dagli immancabili gavettoni, goliardate e tanta allegria.

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