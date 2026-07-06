Passaggio del collare: Franco Calcagno è il nuovo presidente del Rotary Club di Asti

Importante serata, martedì scorso al ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole, per la tradizionale cerimonia rotariana del passaggio del collare dal Presidente Renzo Gai a Franco Calcagno, nuovo Presidente per l’anno 2026-2027 del Rotary Club Asti.

All’evento, allietato dal rinomato quintetto To Brass formato da musicisti di spicco dell’Orchestra Sinfonica Rai e del Teatro Regio, erano presenti numerosi soci, il Governatore (fino alla mezzanotte dello stesso giorno) del Distretto 2032, Luigi Gentile e la Presidente del Rotary Club Canelli, Marina Calosso.

«Questa non è soltanto la conclusione di un anno di attività – ha esordito il dott. Renzo Gai – ma anche l’occasione per guardare al cammino percorso. Dodici mesi, infatti, durante i quali sono stati realizzati numerosi service che hanno sempre messo al centro i bisogni della comunità e di chi vive situazioni di fragilità. Non sono mancati momenti di convivialità e gioia – ha aggiunto Gai – di cultura, di storia e di tradizione».

Uno dei service più significativi è stato il progetto dedicato ai bambini ucraini ma, tra gli altri, anche una poltrona speciale per pazienti special needs, dono che il Club ha fatto a favore dell’Ambulatorio Odontoiatrico dell’Ospedale Santo Spirito di Casale,

diretto dal dott. Ferrari.Oppure Ci vediamo in corridoio, per intercettare il disagio giovanile, Borse di Studio e tanto altro.

«Il Presidente passa – ha concluso Renzo Gai – ma il Club continua il suo cammino e il Rotary di Asti continuerà a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per il nostro territorio».

Sono state poi conferite la Medaglia Astese a Luigi Gentile e le onorificenze Paul Harris Fellow ad Alberto Bazzano, Antonio Borgia, Claudio Nuti e Alfio Orecchia; «sarà difficile eguagliare chi mi ha preceduto – ha detto i neopresidente Franco Calcagno, dopo il “passaggio del collare” – spero di meritarmi la fiducia, anzi di meritarci perché un Presidente da solo, può fare poco».

Franco Calcagno ha quindi presentato il nuovo Direttivo così formato: Vicepresidente Luigi Florio, Prefetto Chiara Cerrato, Segretario Renato Romagnoli, Tesoriere Elisabetta Moraglio e dai Consiglieri Stella Perrone, Claudio Bosticco e Renato Berzano e il presidente in coming: Alessandro Militerno.

Durante le prossime conviviali verrà fornito il programma per il nuovo anno rotariano: «un anno in cui garantiremo il nostro massimo impegno – ha concluso il nuovo Presidente – e manterremo la nostra propensione a seminare, uno degli investimenti più arricchenti, comunque, anche se a raccogliere sarà qualcun altro».