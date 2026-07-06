Viatosto in Festa: dal 9 al 12 luglio quattro giorni di musica, sapori e sport

Quattro giorni con attività per tutti e tanto divertimento. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio torna Viatosto in Festa, appuntamento dell'estate astigiana, organizzato dal Borgo Viatosto tra il giardino parrocchiale, il parco di Viatosto e il Campo Beach Volley di Valmanera.

Il programma propone iniziative per tutti, alternando momenti di relax, serate di musica, attività sportive e appuntamenti dedicati alla memoria e alla storia del borgo.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 9 luglio dalle 20 nel Giardino Parrocchiale, sarà il suggestivo "Picnic sotto le Stelle", una serata pensata per vivere il parco in un'atmosfera alternativa. I partecipanti riceveranno un cestino preparato con prodotti locali da I Bùgianen, completo di acqua e calice di vino, da gustare comodamente su una coperta stesa sul prato, accompagnati da musica acustica e letture dedicate all'amore. L'iniziativa è a numero chiuso e richiede la prenotazione al numero 331 589 7435.

Da venerdì 10 luglio la festa entrerà nel vivo al Parco di Viatosto. Dalle 20 saranno aperti lo stand gastronomico, con antipasti, agnolotti, grigliate e dolci, il cocktail bar e il tradizionale banco di beneficenza. La serata si accenderà con Bubi DJ Set Night, che farà ballare il pubblico fino a tarda sera con una selezione musicale studiata per la serata.

Sabato 11 luglio sarà una giornata divisa tra sport e divertimento. Al Campo Beach Volley di Valmanera, a partire dalla mattina, spazio allo sport con il Viatosto Beach Party, torneo misto sulla sabbia organizzato in collaborazione con Valmanera Beach Volley, con premiazioni previste in serata. Dalle 20 al Parco di Viatosto per la Oro Caribe Night, una serata dedicata ai ritmi latini con animazione e balli firmati Oro Caribe. Durante la serata saranno sempre attivi lo stand gastronomico, il cocktail bar e il banco di beneficenza.

La manifestazione si concluderà domenica 12 luglio con una mattinata dedicata alla comunità e al ricordo. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa nella Parrocchia di Viatosto, seguita dalla commemorazione dei Caduti presso la sede del Comitato. La cerimonia sarà accompagnata dal Picchetto d'onore del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo Viatosto, in un momento di unione di tradizione e memoria.