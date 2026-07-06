Governance Poll 2026, il sindaco di Asti Maurizio Rasero perde popolarità: -7,7% dal giorno delle elezioni

Mentre continuano i confronti negli schieramenti di centrodestra e centrosinistra, in vista delle prossime elezioni comunali del 2027, per cercare i candidati forti da proporre per la carica di sindaco di Asti, con un occhio verso l'area di centro dove Marco Goria ha già ufficializzato la sua candidatura con una lista civica, sono stati resi noti i risultati della nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso ai sindaci - da parte dei cittadini - realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

A occupare le prime tre posizioni del podio sono la sindaca di Firenze Sara Furnaro (66% di gradimento, +5,4% rispetto al giorno delle elezioni) espressione del centrosinistra, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (65% di gradimento, -8,9%) eletto tra le fila del centrodestra e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (64%, +1,1%).

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero, eletto con il centrodestra, perde il 7,7% di popolarità dal giorno della sua riconferma, avvenuta nel 2022, passando dal 55,7% del consenso all'attuale 48% e finendo in una zona medio bassa della classifica generale, all'ottantaduesimo posto.

Tra i presidenti di Regione, i primi posti sono occupati da Antonio Decaro della Puglia (66%, +2%) eletto nel centrosinistra, Alberto Stefani del Veneto (65%, +0,6%) espressione del centrodestra e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (64%, -0,2%) anch'egli del centrodestra. Al quarto posto, a pari merito con il presidente della Calabria Roberto Occhiuto (60%, +2,7%), si trova il presidente del Piemonte Alberto Cirio (60%, +3,9% rispetto al giorno della sua conferma nelle precedenti elezioni del 2024).