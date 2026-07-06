Nuovo centro di prima accoglienza ad Asti: «Cosa sapevano di questa decisione del Governo i deputati astigiani?»

In merito alla querelle accesa dopo la diffusione della Circolare ministeriale che prevede, ad Asti, l'apertura di un nuovo centro governativo di prima accoglienza, l'unico nuovo centro del Piemonte, riceviamo e pubblichiamo gli interventi della segretaria provinciale e del coordinatore cittadino del Pd, Elisa Accossato ed Enrico Panirossi, e di Marco Castaldo dell'ufficio "H - Disabilità e fragilità" della Uil Asti-Cuneo.

«Cosa sapevano di questa decisione del Governo i deputati astigiani?»

“Allegato 4 - Nuovi centri governativi”. A parlare di Asti come nuovo punto destinato a ricevere migranti non è il Partito Democratico, ma il titolo sul documento del Ministero dell’Interno che abbiamo scovato nei giorni scorsi. Ed è noto a tutti che il luogo probabilmente interessato già oggi ospita migranti, ma si tratta di un CAS o centro di prima accoglienza, dunque molto meno problematico dei nuovi centri governativi che di fatto sono posti di frontiera. La notizia è che ci attende una trasformazione i cui impatti sono tutti da valutare.

Ciò che accade è l’attuazione a livello nazionale del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, voluto dalle destre e rivendicato dal ministro Piantedosi come un successo del Governo italiano. Gli eurodeputati del PD non lo avevano votato, perché quel patto riduce le garanzie per i migranti senza risolvere le difficoltà di quei territori dove l’integrazione resta un percorso tutto sulle spalle delle amministrazioni locali. Il che ci riporta a Castello d’Annone: la questione che ci preoccupa non è tanto dove il Ministero vorrà aprire questo nuovo centro - Asti, Alessandria o Cuneo fa poca differenza - la questione che poniamo, casomai, è che cosa sarà questo nuovo centro? Che regole avrà? Che strumenti avranno le istituzioni locali per prevenire e gestire le conseguenze sociali sul territorio?

Per quanto riguarda i commenti dei deputati Coppo (Fratelli d’Italia) e Giaccone (Lega) ripetiamo le domande, perché le loro risposte sono state l’equivalente di un pallone buttato in tribuna. Cosa sapevano di questa decisione del Governo e come hanno pensato di preparare il territorio? Il Partito Democratico porterà la questione in Regione con un question time richiesto dal consigliere Fabio Isnardi, a cui la giunta dovrà rispondere martedì in aula.

Elena Accossato (Segretaria provinciale Pd)

Enrico Panirossi - Coordinatore Circolo città di Asti

«L’immigrazione non ha bisogno di propaganda. Ha bisogno di politica»

La reale o presunta riattivazione della struttura di Castello d’Annone ha riacceso, ancora una volta, la polemica politica sull’immigrazione. Coppo e Giaccone rivendicano la linea della sicurezza, i rimpatri e il contrasto all’irregolarità; dall’altra parte si denuncia il rischio di nuovi centri e di scelte calate dall’alto. Il problema è che, così facendo, si continua a discutere di immigrazione come se fosse solo un’emergenza, o peggio un’arma da campagna elettorale. Non lo è. È un fenomeno strutturale, antico quanto l’umanità: le persone si muovono per guerre, fame, persecuzioni, povertà, lavoro, futuro. Quasi mai lo fanno a cuor leggero.

Pensare di fermare tutto con gli slogan è illusorio. L’Italia è un Paese che invecchia, fa sempre meno figli e ha bisogno di lavoro: nelle campagne, nell’assistenza familiare, nella cura degli anziani, delle persone con disabilità, dei bambini, nella logistica, nei servizi. Molti lavori che il nostro sistema non riesce più a coprire vengono già svolti da cittadini stranieri. Fingere il contrario è comodo, ma falso.

Il vero nodo è la gestione legale degli ingressi. La Bossi-Fini, approvata nel 2002, ha costruito un sistema spesso rigido e poco aderente alla realtà: in molti casi il datore di lavoro dovrebbe assumere una persona ancora all’estero, senza conoscerla davvero, attraverso procedure lente, quote insufficienti e meccanismi burocratici che scaricano il peso su famiglie, imprese, consulenti e patronati. I “click day” sono diventati una lotteria digitale: chi arriva prima entra, chi resta fuori aspetta l’anno successivo. Nel frattempo, però, il bisogno di assistenza, lavoro e cura non aspetta.

L’irregolarità nasce anche da qui: da canali legali insufficienti, da permessi che scadono mentre le pratiche restano bloccate, da lavori persi e da rinnovi complicati. Non è vero che ogni straniero irregolare sia un criminale; è vero, semmai, che una persona senza documenti, senza casa regolare, senza contratto e senza prospettive diventa molto più esposta allo sfruttamento, al lavoro nero e, nei casi peggiori, alla criminalità organizzata.

Per questo la domanda seria non è se essere “buoni” o “cattivi” con i migranti. La domanda seria è: vogliamo governare il fenomeno o usarlo per spaventare i cittadini? Servono regole, controlli, identificazioni rapide, rimpatri quando previsti dalla legge, ma anche canali reali di ingresso, lavoro regolare, percorsi di lingua, formazione, responsabilità e convivenza. Sicurezza e umanità non sono alternative: una politica seria dovrebbe tenerle insieme.

La vera sfida, però, non si chiama solo inclusione. Inclusione significa spesso “ti faccio spazio nel mio mondo”. È già qualcosa, ma non basta. La parola più forte è interazione: vivere insieme, conoscersi, rispettarsi, contaminarsi, costruire relazioni quotidiane. Le scuole, da questo punto di vista, sono spesso più avanti della politica. Nelle classi siedono bambini e ragazzi di ogni origine, colore, lingua e storia familiare. Studiano insieme, litigano insieme, giocano insieme, crescono insieme. Non stanno facendo teoria sull’integrazione: la stanno già praticando.

È da lì che bisognerebbe ripartire: meno propaganda, meno paura, più realtà. Perché il futuro non sarà monocromatico. Sarà plurale. La differenza la farà il modo in cui sceglieremo di governarlo.

Marco Castaldo (ufficio "H - Disabilità e fragilità" della Uil Asti-Cuneo)