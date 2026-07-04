Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
04 Luglio 2026 22:56:00
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 4 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 3 punti “5”, ciascuno dei quali vince 68.740,19 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 190.100.000 €.
Bari: 81 – 71 – 24 – 27 – 1
Cagliari: 38 – 77 – 61 – 68 – 78
Firenze: 61 – 56 – 5 – 68 – 17
Genova: 32 – 79 – 83 – 4 – 15
Milano: 80 – 12 – 25 – 10 – 76
Napoli: 61 – 29 – 27 – 8 – 23
Palermo: 88 – 77 – 45 – 86 – 23
Roma: 82 – 76 – 58 – 22 – 33
Torino: 22 – 87 – 35 – 57 – 62
Venezia: 6 – 35 – 37 – 11 – 36
Nazionale: 40 – 35 – 82 – 58 – 67
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 37 – 55 – 76 – 62 – 72 – 2
Numero Jolly: 34
Numero SuperStar: 75
Jackpot per la prossima estrazione: 190.100.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 3 da € 68.740,19
Punti 4: 399 da € 524,53
Punti 3: 18.350 da € 34,41
Punti 2: 328.659 da € 5,97
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 106 da € 3.441,00
2 Stella: 1.533 da € 100,00
1 Stella: 10.400 da € 10,00
0 Stella: 23.750 da € 5,00
Numeri vincenti:
5 – 6 – 12 – 22 – 24 – 29 – 32 – 35 – 38 – 56 –
61 – 71 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 87 – 88
Numero Oro: 81
Doppio Oro: 81 – 71
1 – 4 – 8 – 10 – 11 – 25 – 27 – 37 – 45 – 57 –
58 – 68 – 78 – 83 – 86
8 – Braghe
40 – Quadro
42 – Caffè
9 – Culla
16 – Naso
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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