Esponenti del Comitato Asti 10 di Futuro Nazionale a confronto con Pozzolo, Lauria e Alemanno

Si è tenuta a Vercelli una riunione tra gli astigiani Michele Iannotta, referente del Comitato Costitutente Asti 10 di Futuro Nazionale, Nicolò Garnarolo, membro del Congresso del partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci, il deputato Emanuele Pozzolo, Giuseppe Lauria e l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. L'incontro è stato organizzato per definire le linee guida del coordinamento provinciale anticipando l'imminente ufficializzazione delle nomine dirigenziali.

Dai vertici del partito è arrivato «pieno riconoscimento per il lavoro di radicamento svolto finora, - si legge in una nota diffusa dopo la riunione - convergendo sulla necessità di affidare la guida della transizione verso il coordinamento provinciale a una figura di comprovata autorevolezza legale e radicamento locale». «Asti rappresenta uno snodo cruciale per le sfide future del nostro movimento - hanno dichiarato i partecipanti al vertice - Le linee guida tracciate oggi non sono solo organizzative, ma programmatiche. Stiamo costruendo un’alternativa solida, identitaria e vicina ai bisogni dei cittadini, che saprà farsi valere nei prossimi appuntamenti elettorali».

Al centro dell'incontro anche le prossime elezioni comunali in programma ad Asti nella primavera del 2027. «Dal summit è emersa con chiarezza la volontà di Futuro Nazionale di non recitare un ruolo di semplice comprimario - aggiungono dal partito - Il movimento si dichiara pronto a scendere in campo con una proposta politica autonoma, forte e di rottura rispetto alle vecchie logiche, lavorando già da ora alla costruzione di una coalizione civica e politica e alla definizione di un proprio candidato sindaco capace di rappresentare la vera svolta per Asti».

Il nodo da sciogliere sarà l'eventuale ingresso di Futuro Nazionale della coalizione di centrodestra o una sua corsa autonoma con un proprio rappresentante e un proprio programma elettorale. Nodo che dipenderà soprattutto, da scelte nazionali interne a Fratelli d'Italia.