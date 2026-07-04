SiAmo il Monferrato guarda al Canada: nuove collaborazioni e opportunità per il territorio

Una missione istituzionale e culturale che punta ad aprire nuove prospettive internazionali per il Monferrato. L'associazione SiAmo il Monferrato, impegnata nella promozione del territorio attraverso progetti culturali, turistici ed economici, è stata protagonista di una trasferta a Toronto che ha concesso l'opportunità di avviare importanti contatti con istituzioni italiane e canadesi, ponendo le basi per future collaborazioni.

La delegazione, composta dalla presidente Simona Paniati, insieme a Silvia Izzo, Caterina Gamba e Roberto Cotto, ha partecipato al Toronto Arts & Entertainment Film Festival, dove ha presentato Gemina – Echoes of Identity Across Borders, primo progetto cinematografico dell'associazione. Il documentario, diretto dal videomaker astigiano Alessio Mattia, racconta un ponte culturale tra il Monferrato e l'Armenia e, nel corso della manifestazione, ha ottenuto una Honorable Mention nella categoria Best Feature Documentary. Il percorso internazionale del film proseguirà già nel prossimo aprile, quando sarà nuovamente proiettato in Canada in occasione del Pomegranate Film Festival.

Durante il soggiorno canadese, la delegazione ha incontrato rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Canada, del Consolato Italiano, dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, avviando un dialogo finalizzato allo sviluppo di iniziative condivise.

«Tutti gli interlocutori incontrati hanno manifestato grande disponibilità a sviluppare progetti comuni – spiega la presidente Simona Paniati –. È stato un confronto estremamente positivo che conferma l'interesse verso il nostro territorio e apre prospettive concrete di collaborazione».

Dalla missione sono già nate diverse idee progettuali. Tra queste figura un'iniziativa dedicata ai temi del benessere e della solidarietà, mentre tra novembre e dicembre l'associazione sarà protagonista della Settimana della Cucina Italiana a Toronto, contribuendo alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio monferrino.

Dagli incontri con la comunità italo-canadese è anche emersa la volontà, soprattutto tra le seconde e terze generazioni di origine italiana, di riallacciare un rapporto concreto con il Paese d'origine. In questo scenario il Monferrato viene visto come una meta attrattiva grazie alla qualità della vita, al patrimonio immobiliare disponibile e ai costi competitivi, elementi che potrebbero favorire l'acquisto di seconde case e l'avvio di nuove attività imprenditoriali.

«Stiamo costruendo relazioni che possano tradursi in opportunità concrete per il territorio – conclude Paniati –. La nostra missione è attrarre investimenti, favorire nuove attività e contribuire alla crescita del Monferrato attraverso reti internazionali, cultura e valorizzazione delle sue eccellenze.