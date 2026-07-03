Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 3 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 21.060,44 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 189.000.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di venerdì 3 luglio 2026

Bari: 40 – 29 – 47 – 24 – 88

Cagliari: 89 – 21 – 43 – 72 – 15

Firenze: 50 – 86 – 31 – 13 – 68

Genova: 37 – 76 – 7 – 90 – 47

Milano: 26 – 40 – 23 – 72 – 86

Napoli: 15 – 31 – 36 – 85 – 74

Palermo: 10 – 54 – 49 – 50 – 39

Roma: 2 – 47 – 51 – 33 – 77

Torino: 4 – 59 – 24 – 5 – 16

Venezia: 29 – 51 – 11 – 42 – 88

Nazionale: 31 – 71 – 15 – 23 – 16

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di venerdì 3 luglio 2026

Combinazione vincente: 22 – 26 – 86 – 30 – 40 – 68

Numero Jolly: 72

Numero SuperStar: 48

Jackpot per la prossima estrazione: 189.000.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da € 21.060,44

Punti 4: 383 da € 392,92

Punti 3: 15.654 da € 28,89

Punti 2: 249.136 da € 5,63

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 39.292,00

3 Stella: 90 da € 2.889,00

2 Stella: 1.227 da € 100,00

1 Stella: 8.753 da € 10,00

0 Stella: 20.452 da € 5,00

10eLotto serale – venerdì 3 luglio 2026

Numeri vincenti:

2 – 4 – 7 – 10 – 15 – 21 – 26 – 29 – 31 – 37 –

40 – 43 – 47 – 50 – 51 – 54 – 59 – 76 – 86 – 89

Numero Oro: 40

Doppio Oro: 40 – 29

Numeri Extra

5 – 11 – 13 – 23 – 24 – 33 – 36 – 42 – 49 – 68 –

72 – 74 – 85 – 88 – 90

Simbolotto – Estrazione di venerdì 3 luglio 2026

14 – Baule

15 – Ragazzo

23 – Amo

43 – Funghi

16 – Naso

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.