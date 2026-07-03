Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
03 Luglio 2026 21:26:12
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 3 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 21.060,44 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 189.000.000 €.
Bari: 40 – 29 – 47 – 24 – 88
Cagliari: 89 – 21 – 43 – 72 – 15
Firenze: 50 – 86 – 31 – 13 – 68
Genova: 37 – 76 – 7 – 90 – 47
Milano: 26 – 40 – 23 – 72 – 86
Napoli: 15 – 31 – 36 – 85 – 74
Palermo: 10 – 54 – 49 – 50 – 39
Roma: 2 – 47 – 51 – 33 – 77
Torino: 4 – 59 – 24 – 5 – 16
Venezia: 29 – 51 – 11 – 42 – 88
Nazionale: 31 – 71 – 15 – 23 – 16
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 22 – 26 – 86 – 30 – 40 – 68
Numero Jolly: 72
Numero SuperStar: 48
Jackpot per la prossima estrazione: 189.000.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 7 da € 21.060,44
Punti 4: 383 da € 392,92
Punti 3: 15.654 da € 28,89
Punti 2: 249.136 da € 5,63
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 3 da € 39.292,00
3 Stella: 90 da € 2.889,00
2 Stella: 1.227 da € 100,00
1 Stella: 8.753 da € 10,00
0 Stella: 20.452 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 4 – 7 – 10 – 15 – 21 – 26 – 29 – 31 – 37 –
40 – 43 – 47 – 50 – 51 – 54 – 59 – 76 – 86 – 89
Numero Oro: 40
Doppio Oro: 40 – 29
5 – 11 – 13 – 23 – 24 – 33 – 36 – 42 – 49 – 68 –
72 – 74 – 85 – 88 – 90
14 – Baule
15 – Ragazzo
23 – Amo
43 – Funghi
16 – Naso
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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