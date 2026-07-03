Treni regionali in Piemonte:, dal 1° settembre arriva il nuovo abbonamento trimestrale illimitato

Trasporti
03 Luglio 2026 16:13:49
Una novità importante attende i pendolari e gli studenti piemontesi con la ripresa delle attività autunnali e la riapertura delle scuole. A partire dal 1° settembre sarà introdotto anche sui servizi ferroviari regionali l'abbonamento Trimestrale Illimitato. La misura, approvata dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, mira a offrire maggiore flessibilità e a facilitare l'accesso al trasporto pubblico locale. Fino ad oggi disponibile solo per i servizi automobilistici extraurbani, questa formula viene ora estesa alla rete ferroviaria regionale. L'obiettivo principale è permettere agli utenti di distribuire la spesa nel tempo, evitando di dover anticipare l'intero costo di un abbonamento annuale, pur mantenendo i vantaggi di un titolo di viaggio a lunga durata.
L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha sottolineato come questo provvedimento risponda a una richiesta esplicita del territorio. «Diamo una risposta concreta a un’esigenza che molte famiglie piemontesi ci segnalavano da tempo: poter sostenere la spesa del trasporto pubblico in modo più flessibile, senza dover anticipare l’intero costo dell’abbonamento annuale - commenta - L’estensione del Trimestrale Illimitato anche ai servizi ferroviari regionali completa un percorso di integrazione tra gomma e ferro e amplia le possibilità di scelta per studenti, pendolari e lavoratori. È un intervento che rende il trasporto pubblico più accessibile, più semplice da utilizzare e sempre più vicino alle esigenze di chi ogni giorno sceglie bus e treno per i propri spostamenti».
La spinta per l'introduzione del nuovo titolo di viaggio è arrivata in particolare dal mondo studentesco. Cristina Bargero, presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, ha spiegato che le analisi condotte hanno dimostrato come la combinazione di abbonamenti trimestrali e mensili consenta di coprire l'intero anno scolastico con un impatto economico frazionato. «Le nostre analisi mostrano che la combinazione di abbonamenti trimestrali e mensili consente di coprire l’intero periodo scolastico distribuendo la spesa nel corso dell’anno, - spiega - senza determinare alcun impatto negativo sui ricavi complessivi del sistema tariffario regionale».
L'introduzione del trimestrale si inserisce in un contesto di aggiornamento generale delle tariffe regionali, che vedranno un adeguamento all'inflazione programmata per il 2026 pari all'1,50%. L'abbonamento sarà disponibile per tutte le fasce chilometriche. Per fare un esempio, nella fascia tra 20,1 e 25 chilometri, il costo del nuovo trimestrale sarà di 218 euro. Acquistando tre abbonamenti di questo tipo per coprire l'anno scolastico, la spesa totale ammonterà a 654 euro, una cifra sostanzialmente in linea con l'attuale abbonamento annuale agevolato Under 26, ma con il vantaggio del pagamento dilazionato in tre momenti diversi.
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