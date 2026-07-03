Treni regionali in Piemonte:, dal 1° settembre arriva il nuovo abbonamento trimestrale illimitato

Una novità importante attende i pendolari e gli studenti piemontesi con la ripresa delle attività autunnali e la riapertura delle scuole. A partire dal 1° settembre sarà introdotto anche sui servizi ferroviari regionali l'abbonamento Trimestrale Illimitato. La misura, approvata dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, mira a offrire maggiore flessibilità e a facilitare l'accesso al trasporto pubblico locale. Fino ad oggi disponibile solo per i servizi automobilistici extraurbani, questa formula viene ora estesa alla rete ferroviaria regionale. L'obiettivo principale è permettere agli utenti di distribuire la spesa nel tempo, evitando di dover anticipare l'intero costo di un abbonamento annuale, pur mantenendo i vantaggi di un titolo di viaggio a lunga durata.

L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha sottolineato come questo provvedimento risponda a una richiesta esplicita del territorio. «Diamo una risposta concreta a un’esigenza che molte famiglie piemontesi ci segnalavano da tempo: poter sostenere la spesa del trasporto pubblico in modo più flessibile, senza dover anticipare l’intero costo dell’abbonamento annuale - commenta - L’estensione del Trimestrale Illimitato anche ai servizi ferroviari regionali completa un percorso di integrazione tra gomma e ferro e amplia le possibilità di scelta per studenti, pendolari e lavoratori. È un intervento che rende il trasporto pubblico più accessibile, più semplice da utilizzare e sempre più vicino alle esigenze di chi ogni giorno sceglie bus e treno per i propri spostamenti».

La spinta per l'introduzione del nuovo titolo di viaggio è arrivata in particolare dal mondo studentesco. Cristina Bargero, presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, ha spiegato che le analisi condotte hanno dimostrato come la combinazione di abbonamenti trimestrali e mensili consenta di coprire l'intero anno scolastico con un impatto economico frazionato. «Le nostre analisi mostrano che la combinazione di abbonamenti trimestrali e mensili consente di coprire l’intero periodo scolastico distribuendo la spesa nel corso dell’anno, - spiega - senza determinare alcun impatto negativo sui ricavi complessivi del sistema tariffario regionale».

Costi e aggiornamenti tariffari

L'introduzione del trimestrale si inserisce in un contesto di aggiornamento generale delle tariffe regionali, che vedranno un adeguamento all'inflazione programmata per il 2026 pari all'1,50%. L'abbonamento sarà disponibile per tutte le fasce chilometriche. Per fare un esempio, nella fascia tra 20,1 e 25 chilometri, il costo del nuovo trimestrale sarà di 218 euro. Acquistando tre abbonamenti di questo tipo per coprire l'anno scolastico, la spesa totale ammonterà a 654 euro, una cifra sostanzialmente in linea con l'attuale abbonamento annuale agevolato Under 26, ma con il vantaggio del pagamento dilazionato in tre momenti diversi.