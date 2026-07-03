Montechiaro d’Asti in festa: dieci anni di cammino per don Emanuele Baviera

Una comunità vibrante e riconoscente si è stretta attorno al suo pastore domenica scorsa, 28 giugno, per un traguardo che profuma di fede e servizio. La chiesa parrocchiale di S. Caterina è stata la cornice dei festeggiamenti per i primi 10 anni di ordinazione presbiterale di don Emanuele Baviera, un evento che ha saputo unire non solo i fedeli locali, ma un intero territorio.

Una partecipazione corale

La solennità del momento è stata sottolineata dalla presenza di numerose autorità civili e associative. Erano presenti i sindaci di Montechiaro, Cortanze, Cunico, Soglio e Viale, oltre alla zona 1 alpina rappresentata dal capogruppo Luigi Penna. Il tessuto sociale del territorio ha risposto con entusiasmo, vedendo la partecipazione del presidente Paolo Dezzani della sezione Unirr Monferrato e delle comunità di Cerro e Rocchetta Tanaro. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stata l’animazione del Coro Polifonico di Montechiaro, diretto da Manuela Vandero con la voce solista del baritono Aldo Casorzo, che ha saputo elevare la preghiera attraverso il canto, considerato parte essenziale e non semplice ornamento della liturgia.

Il bilancio di un decennio: "Incontrare, non solo fare"

Durante la liturgia, don Emanuele ha ripercorso le tappe di quel "piccolo germoglio" iniziato dieci anni fa. Dal primo incarico come vice parroco a Rocca, fino alla guida delle parrocchie di Cerro e Rocchetta Tanaro, poi a Montechiaro con altre tre parrocchie, Cortanze, Cunico, Piea, poi Soglio ed altre ancora. Don Emanuele ha sottolineato come il senso del suo ministero risieda nell'incontro. "In questi anni non è il fare... ma l’incontrare", ha detto il parroco, ponendo l'accento su ascolto, stima e dialoghi sinceri. Nonostante le sfide iniziali del nuovo incarico pastorale, la canonica è tornata a popolarsi: grazie a un gruppo di giovani determinati è ripartito l’oratorio, segno tangibile di una parrocchia che sa guardare al futuro.

Ringraziamenti e prospettive

Don Emanuele ha rivolto un pensiero colmo di gratitudine all'accolito Giorgio, alle corali, alle amministrazioni comunali e alle numerose associazioni come gli Alpini, le Pro Loco e il Comitato Palio. Un ringraziamento speciale è andato alla sua famiglia e ai suoi genitori, che lo sostengono fin dai tempi del seminario, e alla figura di Maria Santissima Immacolata, pilastro della sua spiritualità mariana. Per il parroco e per le dieci comunità del nord astigiano che condivide, questi dieci anni non rappresentano un traguardo, bensì una "nuova ripartenza" verso un cammino di fede condiviso.

Il Coro a Piovà Massaia

I festeggiamenti e la musica continueranno domani, sabato 4 luglio: il Coro Polifonico di Montechiaro si esibirà in concerto nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio a Piovà Massaia, alle ore 21 con ingresso libero. Sotto la direzione di Manuela Vandero e con il baritono Aldo Casorzo, sarà proposto un repertorio che spazierà dai canti liturgici ai classici, fino al gospel.