Il Comune di Asti cerca convenzioni con le attività commerciali per applicare sconti ai suoi dipendenti

Cercasi convenzioni per applicare sconti e offerte commerciali a prezzi ridotti ai dipendenti del Comune di Asti. Anche l'amministrazione Rasero ha adottato, come già avvenuto in altre città, una delibera che permette di sottoscrivere accordi tra una serie di categorie commerciali, ma non solo, e i dipendenti dell'Ente. Una sorta di benefit, già abitualmente applicati in numerose aziende del settore privato, che puntano a far incontrare la domanda con l'offerta sul territorio comunale.

L'obiettivo è chiaro se si considera che il Comune conta circa 500 dipendenti, come una grande azienda. L'amministrazione, senza gravare sul bilancio dell'Ente, punta a offrire sconti, promozioni o agevolazioni per gli acquisti, o per l'accesso a determinati servizi, a prezzi ridotti rispetto a quelli normalmente applicati al pubblico. Sconti che verranno riconosciuti ai dipendenti del Comune a ai loro famigliari, purché accompagnati dal beneficiario.

«In tal senso - spiega l'assessore al Personale Giovanni Boccia - il Comune di Asti raccoglierà adesioni da parte di imprese, professionisti, associazioni, enti e attività varie del territorio interessati. È importante sottolineare che l’avviso è aperto senza scadenza e le domande possono essere presentate, in qualsiasi momento, tramite la propria Pec».

Le convenzioni sottoscritte avranno durata illimitata, con facoltà di recesso per entrambe le parti mediante preavviso scritto, e gli operatori aderenti saranno inseriti in un elenco informativo consultabile dai dipendenti comunali.

Per tutte le relative informazioni, basterà accedere alla semplice scheda informativa posta sul sito del Comune di Asti www.comune.asti.it