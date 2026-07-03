Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 4 e 5 luglio

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 4 e domenica 5 luglio scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

Enogastronomia e intrattenimento

Asti - Notte Bianca: spettacoli itineranti, esibizioni, animazione medievale, musica, piatti tipici nelle principali piazze del centro storico, dj set dalle 18 alle 02.

Cocconato - Colline Country Fest: sabato 4 luglio a Cocconato d'Asti si terrà il Colline Country Fest, Festa del Borgo Colline Magre con american food, intrattenimento, giochi e DjSet a partire dalle 19:30.

Villafranca d'Asti - Sagra del Tajarin e della Bagna Freida: Venerdì 3 e sabato 4 luglio alle 19.30 in piazza Marconi. Antipasti, tajarin con sugo a scelta, bagna freida (versione estiva della bagna cauda), secondi e dolci. Vino e birra per accompagnare le portate. Posti a sedere e servizio al tavolo. In funzione anche il cocktail bar. Non mancherà la musica dal vivo e il dj set.

Cocconato - Mercatino vintage: Nel Cortile del Collegio e in Via Roma per tutta la giornata.

Vinchio - Con la luna e le lucciole nei boschi dei Saraceni: sabato 4 luglio passeggiata notturna con percorso naturalistico nella Riserva della Val della Sarmassa dal Bricco di Monte del mare alla Valle della morte, dove si visita con la guida del Guardaparco del parco Paleontologico Astigiano l'affioramento fossilifero. Ritorno al Bricco di Monte del Mare e ristoro a cura della Proloco del Comune di Vinchio. La partecipazione è libera e aperta a tutti su percorso misto di circa 4 km, partenza alle ore 21.00.

Castell'Alfero - Festa Patronale: Dal 3 al 6 luglio si svolgerà nel Comune di Castell'Alfero la Festa Patronale organizzata dalla Proloco di Castell'Alfero con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale: programma particolarmente ricco di serate gastronomiche che spaziano dalla grigliata, patatine e birra, alla 7° sagra della rolata di coniglio e come anteprima delle Sagre 2026 la trippa. In ogni serata musica dal vivo e a seguire dj set.

Grazzano Badoglio - Suol d'Aleramo: dal 3 al 6 luglio stand gastronomico sera seguito nel weekend da serate disco e latino americano.

Montiglio (fraz. Colcavagno) - Sagra della Carpionata del trebbiatore: protagonista per tre serate la Carpionata insieme a tante altre specialità della Pro Loco di Colcavagno con da musica da ballo disco e liscio.

Mombercelli - MomBackdance & Friciula Run: Venerdì 3 luglio Giornata della Asociazioni, dalle 19 stand gastronomico e musica live, a seguire dj set. Sabato 4 luglio è in programma alle 19 la “FriciulaRun” (Memorial Katia Gagliardi), corsa non competitiva su un tracciato di 5 / 8 km aperta a runners e camminatori. Ritrovo ore 17.30 presso il cortile della Cantina Terre Astesane. A seguire musica live.

Castelnuovo Don Bosco - Sagra della salsiccia: In Piazza Italia tre serate con l'apertura dello stand gastronomico: dalle ore 19.30, saranno presentati esclusivi piatti a base di salsiccia, tante novità e tutti i vini doc di Castelnuovo Don Bosco. Venerdì 3 luglio alle ore 22 Aliencut. Sabato 4 luglio alle ore 19 si svolgeranno le qualifiche corsa delle botti nelle vie del paese, dalle ore 21.30 Mai dire Goku. Domenica 5 luglio l’attesissima "Corsa delle Botti", sfida tra le borgate del paese che si cimenteranno nel far rotolare barrique per il vie di Castelnuovo Don Bosco. Alle ore 18 la sfilata delle borgate, che prepareranno per l’occasione i loro fantastici carri allegorici, a seguire Dj Set.

Montabone - Festa delle 3 B: Birra, Barbera, Barbecue: eventi per due serate sabato 4 e domenica 5

Grana Monferrato - Che Grana il Vino Monferrino: sabato 4 luglio a Grana incontri e degustazioni di vino di produttori locali con piatti tipici. Ad accompagnare la serata ci sarà l'intrattenimento musicale con Piero Montanaro e i Cantavino.

San Damiano d'Asti (fraz. San Giulio) - Festa patronale: Da venerdì 3 a lunedì 6 luglio si svolgerà la Festa patronale in frazione San Giulio . Ogni sera alle ore 19 ci sarà apertura dello stand gastronomico con, a seguire, accompagnamento musicale.

Maranzana - Maranzana in festa: la Pro loco dà appuntamento alle 19.30 per la Cena, paccheri al pesto rosso di Prà, dolce, acqua e vino inclusi 15€, serata di musica con Dj Ema.

Mostre e spettacoli

Asti - Mercatino dei libri della biblioteca: sabato 4 dalle 9 alle 13, con la preziosa collaborazione dei volontari dell’AltrAAsti, sarà possibile acquistare libri al prezzo fisso di 1 euro per regalare (o regalarsi) volumi di ogni genere, soprattutto romanzi, ma anche saggi di economia, politica, sociologia, pedagogia, medicina, religione, storia locale. Ingresso libero.

Asti - Fuori Festival: dal 4 al 18 luglio al Diavolo Rosso è un nuovo progetto culturale che animerà lo storico spazio di Piazza San Martino, in concomitanza con AstiMusica. Dal tardo pomeriggio, il Diavolo Rosso diventerà un punto di incontro aperto alla città e ai visitatori: un luogo dove fermarsi, vivere la musica, ascoltare storie, assistere a incontri e performance dal vivo, omaggio a due figure che hanno lasciato un segno profondo nella vita culturale e musicale della città: Massimo Cotto e Gianluigi Porro.

Piovà Massaia - "A fa mej na bela ghignada pitost che...": sabato 4 la rassegna teatrale in lingua piemontese organizzata da Et veuli che t'la conta ODV al Palamenta di Piovà Massaia il primo sabato del mese da giugno a ottobre. Ingresso ad offerta libera.

Castagnole Monferrato - Mostra di Alexandre Monntoya "TRE DECENNI": per celebrare i 30 anni di una carriera artistica molto prestigiosa, il comune di Castagnole Monferrato ha inaugurato la Mostra Antologica personale dell'artista Alexandre Monntoya. Alla Tenuta La Mercantile a Castagnole Monferrato, nelle splendide colline del Ruchè. Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 con ingresso libero.

Loazzolo - Dalla Terra alla Terrà: l’esposizione riunisce le opere di Marco Fiaschi, Gianni De Paoli, Ahmad Nejad, Jacopo Mandich, Marco Laganà, Claudio Diatto, Chiara Cirio e Owen Zaccagnino, artisti accomunati da una riflessione sul rapporto tra uomo, natura, materia e memoria. La mostra è visitabile fino a inizio settembre.

Montemagno Monferrato - Il mondo messo a fuoco: mostra dell'artista Giulio Lucente ai Voltoni della Scalea Barocca visitabile fino a domenica. Sabato 15-18.30 e domenica 10-12.30; 15-18.30.