Sinfonia tra sapori e natura all’Île della cantina Destefanis

Nel cuore del Roero, la Stagione fil rouge 2026 si arricchisce di un nuovo appuntamento. Sabato 11 luglio, a partire dalle 19.30, la cantina Destefanis di Canale invita il pubblico a scoprire L’Île, una location straordinaria che promette di trasformare una serata estiva in un’emozione fuori dall'ordinario. Un’isola sospesa tra i filari, l’Île, il cui nome richiama il concetto francese di "isola"; non è una semplice vigna, ma una vera e propria piattaforma panoramica situata sulla sommità della collina che domina la cantina di corso Valpone 104.

Pur essendo circondata dai vigneti, l'area si configura come un luogo d’elezione dove la natura incontra il gusto, offrendo una vista a 360° sul paesaggio circostante. L’evento è stato pensato dal designer Luca Gregorio per coinvolgere tutti i sensi in un "fil rouge" di sentimenti ed eccellenze del territorio.

«Dai rami del “Calice Piangente” scendono decine di fili rossi fino a terra. Sono calici-fiore che ondeggiano, appesi a un cordone ombelicale. Da recidere per cominciare a vivere - racconta Gregorio - Dall’albero a “Y” due fili si tendono su di una vecchia panchina. Una fionda, pronta a spararvi nuovamente nel cielo dei fanciulli. Per giocare con l’immaginazione come non fate da tempo. Un lungo filo rosso lega due maestosi tronchi creando un’amaca verticale, una seduta panoramica. È l'unione di due anime, l’adulto che trova l’Amore. È brindare assieme».

Il programma prevede: aperitivo di benvenuto per godersi il tramonto, cena immersi nella natura di un bosco, dove i vini Destefanis accompagneranno le eccellenze gastronomiche locali e live music per creare la colonna sonora ideale in una cornice unica e suggestiva.

Per assicurarsi un posto in questa "isola" (è obbligatoria la prenotazione) o ricevere ulteriori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 328 7309393 o 338 1164019, oppure scrivere a info@cantinadestefanis.com.