Notte bianca "bis": sabato sera musica, spettacoli, cultura, intrattenimento per famiglie e specialità gastronomiche animeranno il cuore di Asti

Domani sera, sabato 4 luglio, ad Asti ci sarà il bis della Notte bianca dopo il successo registrato dalla precedente che si è svolta il 20 giugno. Gli organizzatori stanno preparando un grande appuntamento dedicato alla musica, allo spettacolo, alla cultura e alla valorizzazione del territorio che trasformerà le principali piazze cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

La Notte bianca si svolgerà dalle ore 18 alle 2 con un ricco programma. In piazza Catena sarà allestito uno spazio per bambini e famiglie con gonfiabili, attrazioni e spettacoli itineranti di artisti di strada. Dalle 20.30 alle 23.30 si potrà assistere al coinvolgente "Trolley Circus" del Mago Pancione, uno spettacolo itinerante che unisce magia, giochi, pupazzi ed esperimenti di illusionismo, regalando divertimento a grandi e piccoli.

Nella vicina piazza Medici spazio agli espositori di artigianato artistico e ai prodotti enogastronomici del territorio. Nella stessa location andrà in scena "L'ossigeno delle stelle", suggestiva performance di danza aerea, contorsionismo e arti luminose che racconta una fiaba contemporanea attraverso corpo, luce e musica. Lo spettacolo sarà proposto in due repliche, dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 22.45 alle 23.30.

Cuore della manifestazione sarà piazza Alfieri con lo spettacolo, a ingresso gratuito, "80s Never Dies" dedicato alla musica e alle atmosfere degli indimenticabili anni '80. Dalle 22 all'1.30, il pubblico potrà ballare, cantare e divertirsi grazie a uno show ricco di musica, animazione, effetti scenici e coinvolgimento, in un viaggio attraverso le hit che hanno fatto la storia di un'intera generazione.

Ma la Notte bianca prevede altri appuntamenti musicali. In piazza Statuto, a partire dalle 20, oltre all’area gastronomica è previsto il Cantanapoli, organizzato dall'associazione Amici del Vesuvio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella tradizione musicale partenopea, tra melodie senza tempo, ospiti speciali e la presenza del celebre personaggio di Pulcinella.

Ospite d’onore Luca Buonocore e la sua band, in concerto con i grandi successi napoletani di ieri e di oggi. Cantante, interprete e showman napoletano, Buonocore è noto per la sua energia e grande passione. Il suo gruppo, A Storia e Napule Live Band, lo accompagna in piazze e teatri di tutta Italia. Nel 2017, poi, è stato ospite al concerto del noto cantautore partenopeo Gigi D’Alessio sul palco del Teatro Creberg di Bergamo, dove ha duettato con lui nel brano “O Saracino”.

«Con le sue esibizioni - raccontano dall’associazione - Buonocore rappresenta la tradizione napoletana con stile, energia e forte coinvolgimento. La serata, condotta da una presentatrice di eccellenza, ovvero Barbara Morris, vedrà sul palco anche Mario Cestari, cantautore astigiano e presenza costante della manifestazione. Non mancherà il nostro jolly Pulcinella, alias Gerardo Cestari. Sul palco saliranno poi i veterani del Cantanapoli: Adriano Vergoni, Mario Novelli, Roberta Cadeddu, Carmine Diceglie, Giuseppe D’Alpa e Mauro Russo, insieme a Vanna di Blase ed Enzo d’Amore. Al loro fianco gli ospiti d’eccellenza: Wendi Grandinetti e Mario Naselli».

In piazza Statuto saranno presenti anche stand enogastronomici per assaporare piatti tipici napoletani e astigiani.

«Il Cantanapoli - commenta Vincenzo Sangiovanni, presidente dell’associazione culturale Amici del Vesuvio, attiva anche in ambito sociale - è nato nel 1998 ed è giunto alla 23esima edizione. Si è sempre svolto con regolarità una volta all’anno, ad eccezione dell’obbligata pausa per la pandemia da Covid 19. È una manifestazione molto sentita nell’Astigiano, apprezzata non solo da cittadini originari di Napoli, ma anche da tutti coloro che amano la cultura e la musica partenopea. Noi facciamo sempre il possibile per organizzarle la manifestazione nel migliore dei modi, garantendo la partecipazione di numerosi artisti di alto livello che si esibiscono dal vivo. Aspettiamo quindi il pubblico in piazza Statuto, dove si potranno trovare anche posti a sedere, per prendere parte a questa serata ad ingresso gratuito. Non mi resta che augurare a tutti “Buon divertimento!”».

L’evento gode del supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Musica e street food saranno presenti in piazza Roma grazie alla partecipazione dei Comitati Palio. L'appuntamento avrà un sottofondo di musica e Dj set dalle 18 all'una con un repertorio che spazierà dall'acid jazz al funk, dall'Italo disco all'indie. In piazza Roma si potranno assaggiare la focaccia baciata farcita con lardo, salame cotto o porchetta, oltre alla versione dolce con Nutella proposta dal Comitato Baldichieri; gli agnolotti, gli arrosticini e i dolci del Comitato Don Bosco; panini con salamella, patatine fritte, crêpes e waffle del Comitato San Martino San Rocco; il caratteristico kebab piemontese del Comitato San Secondo; gli gnocchi al ragù, l'insalata di pollo, la panna cotta e l'anguria del Comitato Santa Maria Nuova; le bruschette del Comitato Tanaro e il servizio bar del Comitato Torretta, con Gin Tonic, Spritz, birra, cocktail, bibite, acqua e calici di bollicine.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.