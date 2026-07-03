Il Lions Club Asti Alfieri dona un albero al centro diurno socio terapeutico riabilitativo comunale “Santo Spirito”

Si è svolta alcuni giorni fa la cerimonia per la piantumazione di un acero rosso nella struttura comunale che si occupa dei disabili adulti di via Gavazza 4. È da diversi anni che il Lions Club Asti Alfieri sostiene e collabora con il centro diurno Socio Terapeutico Riabilitativo “Santo Spirito” di Asti attraverso semplici ma significative iniziative.

Quest’anno il club ha deciso di piantumare il primo di una serie di alberi che saranno accuditi dai ragazzi del centro con l'assistenza degli operatori. L’alberello, che già supera i quattro metri di altezza, è stato collocato all’ingresso del centro, in un angolo che comunque non provoca intralcio e porterà ulteriore refrigerio e ombra.

Questo service è in linea con i principali obiettivi del Lions Club International, come la tutela dell'ambiente e la promozione di iniziative volte a favorire l'inclusione e la solidarietà.