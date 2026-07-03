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Architetti, professionisti e cittadini: l'Ordine di Torino chiama a raccolta idee e proposte per il futuro

Nasce Spazio Insieme, il percorso promosso dall'Ordine degli Architetti che punta a raccogliere contributi, esperienze e visioni attraverso un questionario aperto

Redazione web

Redazione web

03 Luglio 2026 09:51:00

Roberta Ingaramo, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino

Roberta Ingaramo, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino

Quali sfide attendono la professione dell'architetto? Come cambiano il rapporto con il territorio, le comunità e le trasformazioni urbane?

Per rispondere a queste domande nasce Spazio Insieme, il percorso promosso dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino che punta a raccogliere contributi, esperienze e visioni attraverso un questionario aperto.

«Crediamo che il futuro della professione si costruisca attraverso l'ascolto e il confronto», afferma Roberta Ingaramo, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino. «Spazio Insieme nasce proprio con l'obiettivo di coinvolgere la nostra comunità professionale in una riflessione condivisa, per individuare insieme opportunità, bisogni e nuove prospettive».

Compila il questionario e partecipa al progetto cliccando su questo link: https://www.oato.it/attivita/spazio-insieme/

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