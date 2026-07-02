Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
02 Luglio 2026 21:36:32
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 18.519,60 euro.
Bari: 62 – 88 – 78 – 1 – 70
Cagliari: 3 – 40 – 50 – 84 – 42
Firenze: 36 – 58 – 77 – 41 – 83
Genova: 51 – 5 – 88 – 52 – 34
Milano: 32 – 63 – 73 – 13 – 87
Napoli: 52 – 2 – 55 – 58 – 54
Palermo: 90 – 23 – 38 – 86 – 88
Roma: 63 – 14 – 84 – 8 – 35
Torino: 80 – 82 – 45 – 83 – 11
Venezia: 32 – 8 – 56 – 85 – 73
Nazionale: 27 – 1 – 10 – 47 – 7
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 4 – 17 – 59 – 47 – 19 – 23
Numero Jolly: 51
Numero SuperStar: 82
Jackpot per la prossima estrazione: 188.300.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 18.519,60
Punti 4: 1.309 da € 143,82
Punti 3: 38.945 da € 14,57
Punti 2: 474.000 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 4 da € 14.382,00
3 Stella: 132 da € 1.457,00
2 Stella: 1.850 da € 100,00
1 Stella: 9.689 da € 10,00
0 Stella: 18.522 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 3 – 5 – 8 – 14 – 23 – 32 – 36 – 40 – 50 –
51 – 52 – 58 – 62 – 63 – 78 – 80 – 82 – 88 – 90
Numero Oro: 62
Doppio Oro: 62 – 88
1 – 13 – 38 – 41 – 42 – 45 – 55 – 56 – 70 – 73 –
77 – 83 – 84 – 85 – 86
7 – Vaso
3 – Gatta
11 – Topi
33 – Elica
9 – Culla
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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