Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 18.519,60 euro.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 2 luglio 2026

Bari: 62 – 88 – 78 – 1 – 70

Cagliari: 3 – 40 – 50 – 84 – 42

Firenze: 36 – 58 – 77 – 41 – 83

Genova: 51 – 5 – 88 – 52 – 34

Milano: 32 – 63 – 73 – 13 – 87

Napoli: 52 – 2 – 55 – 58 – 54

Palermo: 90 – 23 – 38 – 86 – 88

Roma: 63 – 14 – 84 – 8 – 35

Torino: 80 – 82 – 45 – 83 – 11

Venezia: 32 – 8 – 56 – 85 – 73

Nazionale: 27 – 1 – 10 – 47 – 7

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 2 luglio 2026

Combinazione vincente: 4 – 17 – 59 – 47 – 19 – 23

Numero Jolly: 51

Numero SuperStar: 82

Jackpot per la prossima estrazione: 188.300.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 18.519,60

Punti 4: 1.309 da € 143,82

Punti 3: 38.945 da € 14,57

Punti 2: 474.000 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 da € 14.382,00

3 Stella: 132 da € 1.457,00

2 Stella: 1.850 da € 100,00

1 Stella: 9.689 da € 10,00

0 Stella: 18.522 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 2 luglio 2026

Numeri vincenti:

2 – 3 – 5 – 8 – 14 – 23 – 32 – 36 – 40 – 50 –

51 – 52 – 58 – 62 – 63 – 78 – 80 – 82 – 88 – 90

Numero Oro: 62

Doppio Oro: 62 – 88

Numeri Extra

1 – 13 – 38 – 41 – 42 – 45 – 55 – 56 – 70 – 73 –

77 – 83 – 84 – 85 – 86

Simbolotto – Estrazione di giovedì 2 luglio 2026

7 – Vaso

3 – Gatta

11 – Topi

33 – Elica

9 – Culla

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.