Debutta a Rocca d'Arazzo il Rocca Alive Music Festival

Un festival che mette al centro la musica e le nuove generazioni. Venerdì 3 luglio, a partire dalle 18, piazza Guglielmo Marconi, davanti allo storico palazzo comunale di Rocca d’Arazzo, ospiterà la prima edizione di ROCCA ALIVE Music Festival, manifestazione dedicata ai talenti emergenti del territorio e pensata, progettata e realizzata direttamente dai giovani.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rocca d’Arazzo, rappresenta uno dei progetti di punta di SONus – Piano Giovani per i comuni della Via Fulvia e del Basso Monferrato, iniziativa finanziata attraverso il Bando Piemonte per i Giovani della Regione Piemonte e sostenuta da una rete di dieci Comuni: Cerro Tanaro, Azzano, Rocca d’Arazzo, Castello di Annone, Masio, Rocchetta Tanaro, Quattordio, Castagnole Monferrato, Montemagno Monferrato e Refrancore. Capofila del progetto è il Comune di Cerro Tanaro.

L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi spazi concreti in cui esprimere il proprio talento, sviluppare competenze e diventare protagonisti della vita delle proprie comunità. Non a caso ROCCA ALIVE nasce da un gruppo di giovani della frazione di Santa Caterina, che ha curato ogni fase dell’organizzazione: dalla call per gli artisti alla selezione delle candidature, fino alla comunicazione e alla logistica dell’evento.

Ad affiancarli, con un approccio basato sulla tecnica learning by doing, gli educatori della cooperativa sociale Vedogiovane Asti, che coordina il progetto SONus. Un percorso in cui gli adulti hanno messo a disposizione strumenti e competenze, lasciando però ai ragazzi la responsabilità delle scelte organizzative.

La risposta alla call ha superato le aspettative: sono arrivate oltre venti candidature, anche da fuori regione, dato a conferma del crescente l’interesse per le iniziative capaci di valorizzare la creatività musicale dei giovani emergenti.

Il festival sarà condotto da Chester Perry, giovane rapper di Rocca d’Arazzo e ideatore della manifestazione, insieme a Cippy, e proporrà un programma articolato in tre momenti. Si partirà con l’Open Mic, dedicato ai giovani cantautori e interpreti, che vedrà esibirsi Rebecca Mo, Giuseppe Codrino e Aurora Daiana. Seguirà la line-up principale con Pikete, D.O.X., Malanova & FNine, Frisian, Malaffari, LaCosca, Marco Riva Arredamenti e Speedworms. A chiudere la serata sarà il dj set di Lieter De Cuba e albertoo.ab.

Accanto al palco sarà allestita anche un’area food & drink con AS street food, birra artigianale di Birrificio artigianale Alba, cocktail di RADICI e vino con Ambizioni Restaurant, per accompagnare il pubblico durante tutta la serata.

L’intera giornata sarà raccontata in diretta da Radio Tenda, la web radio nata da un’idea della cooperativa Vedogiovane Asti e diventata negli anni un punto di riferimento per dare voce ai giovani e ai loro progetti.

L’ingresso al festival è libero e gratuito.