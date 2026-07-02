Michael Vitello confermato alla presidenza dell'Acquedotto Valtiglione

L’Assemblea dei soci dell'Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha riconfermato Michael Vitello (sindaco di Isola d'Asti) alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2029, affidandogli il secondo mandato consecutivo alla guida della società. Nel corso della stessa assemblea è stata presentata la relazione di fine mandato 2023-2026, che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto negli ultimi tre anni e delineato le principali sfide che attendono la società nei prossimi anni. «Tre anni non sono sufficienti per risolvere criticità che si sono stratificate nel tempo, ma rappresentano un periodo importante per costruire basi più solide. Credo che oggi Acquedotto Valtiglione sia una società un po’ più organizzata, un po’ più strutturata e meglio preparata ad affrontare il futuro rispetto a tre anni fa – spiega il presidente Michael Vitello – Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare».

Tra i principali risultati illustrati nella relazione figurano «il rafforzamento della solidità patrimoniale ed economico-finanziaria della società, la crescita del patrimonio infrastrutturale, la riduzione delle rotture della rete acquedottistica di oltre il 22%, il rinnovo di oltre 11 chilometri di condotte, l’installazione di 29 riduttori di pressione, il completamento dell’intervento finanziato dal PNRR e l’avvio di progetti orientati alla sostenibilità energetica e ambientale».

Il Presidente ha inoltre evidenziato come il prossimo quadriennio sarà determinante in vista della scadenza della concessione del Servizio Idrico Integrato nel 2030 e del conseguente percorso di riordino del sistema idrico provinciale: «Le sfide che ci attendono richiederanno continuità negli investimenti, capacità di programmazione, collaborazione tra i Comuni e una visione condivisa. L’acqua è un bene pubblico essenziale e il nostro impegno continuerà ad essere quello di rafforzare la società affinché possa affrontare con autorevolezza e responsabilità il percorso che porterà al nuovo assetto del servizio idrico». Nel ringraziare i sindaci soci, il Consiglio di Amministrazione uscente, il Collegio Sindacale, la Direzione e tutti i dipendenti dell’azienda, il Presidente Vitello ha ribadito che i risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro collettivo.