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Benemerenze

“Un gesto semplice che salva la vita”: l’Avis di Casorzo premia i suoi donatori

Dalla medaglia di rame allo smeraldo di Marco Sanlorenzo: ecco tutti i nomi dei benemeriti celebrati durante la cerimonia al Salone Verdi

Cristiana Luongo

02 Luglio 2026 10:37:29

Avis Casorzo premiazioni

Alcuni dei premiati al Salone Verdi

La sezione comunale Avis di Casorzo si è riunita nei giorni scorsi nel Salone G. Verdi per onorare i propri soci, premiando coloro che, attraverso il costante impegno nella donazione di sangue, rappresentano un pilastro fondamentale per la salute della collettività.
Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Ivana Mussa e il parroco don Kodzo John Ahlina-Atama insieme ai vertici dell’Avis provinciale di Asti, rappresentata dalla presidente Maria Grazia Prosio e dal vicepresidente Giorgio Monticone, e alla presidente dell’Avis comunale di Asti, Bruna Accornero. Durante gli interventi è stato rimarcato come il dono del sangue sia un atto volontario, gratuito e sicuro, vitale per garantire trasfusioni a pazienti chirurgici, vittime di incidenti e malati cronici. La presidente della sezione locale, Piera Carla Gatta, affiancata dal vicepresidente Massimo Gatta, ha proceduto alla consegna delle benemerenze, segnando i traguardi raggiunti dai donatori in base al numero di prelievi effettuati.

L’Albo d'Oro dei premiati

Il momento centrale dell’evento ha visto la sfilata dei soci che hanno raggiunto importanti traguardi.
Medaglia di rame (8 donazioni) a Giorgia Sanlorenzo; medaglia d’argento (16 donazioni) a Maria Cacciapuoti, Vasile Geana, Dumitru Ioan Iacob, Luciano Laurino, Piera Carla Gatta, Chiara Bagna e Paola Roberto; medaglia d’argento dorato (36 donazioni) a Nicola Fassone.
Medaglia d’oro (50 donazioni) a Antonio Carucci, Silvano Degiovanni, Fiorenzo Varvello e Luciano Accornero; Medaglia d’oro con rubino (75 donazioni) a Massimo Gatta; medaglia d’oro con smeraldo (100 donazioni) a Marco Sanlorenzo.

Piera Carla Gatta, Marco Sanlorenzo e Maria Grazia Prosio

Riconoscimenti speciali e alla carriera

L'Avis ha voluto omaggiare anche la storia e l'impegno di lungo corso. Sono stati premiati alcuni ex donatori: Francesco Borruso (medaglia d’oro con rubino), Luca Zavattaro e Massimiliano Cantamessa (medaglia d’argento dorato).
Un tributo particolarmente sentito è stato riservato a Luigi Mortarotti, figura storica iscritta all'Albo dei Benemeriti dell’Associazione. A Mortarotti è stata consegnata una pergamena di ringraziamento per i decenni di servizio prestati con passione sia nel ruolo di consigliere sia in quello di volontario.
La manifestazione si è conclusa con un appello rivolto alla cittadinanza, con un'attenzione particolare verso le nuove generazioni, affinché si avvicinino a questo “gesto semplice ma capace di salvare vite umane”.

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