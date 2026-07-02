I bus dell'Asp cambiano percorso per la chiusura di piazza Alfieri in occasione di Astimusica

In occasione del festival Astimusica, gli autobus delle linee 2 e 7, in entrambe le direzioni, e della linea 4, in direzione N.S. di Lourdes, effettueranno variazioni di percorso, per la chiusura al traffico di piazza Alfieri, a partire delle ore 17 dei giorni in cui si terranno concerti: da sabato 4 a sabato 18 e martedì 21 luglio.

I bus della linea 2 in direzione via Spandre effettueranno le fermate provvisorie di corso Einaudi, corso alla Vittoria, via Calosso, via Monte Rainero e corso Volta. Quelli della linea 2 in direzione via Urbani/Loc. Variglie effettueranno le fermate provvisorie di corso Volta, via Monte Rainero, via Calosso, corso alla Vittoria e corso Einaudi.

I pullman della linea 4 in direzione N.S. di Lourdes effettueranno le fermate provvisorie di corso G. Ferraris, corso Genova, via Monte Rainero, corso Volta, via Micca e corso Dante. I bus della linea 7 in direzione via Foscolo effettueranno le fermate provvisorie di coso Einaudi, corso alla Vittoria, via Calosso, via Monte Rainero, corso Volta, via P. Micca e corso Dante.

I bus della linea 7 in direzione corso Alba effettueranno le fermate provvisorie di corso Alfieri, via Calosso, corso alla Vittoria e corso Einaudi.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.